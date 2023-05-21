90 yılda liderliğe uçtu: THY 90 yıldır Türk bayrağını göklerde gururla dalgalandırıyor!

5 KITADA BÜYÜYOR

Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam. Sahip olduğumuz tüm bu başarıları, markamızı dünyanın dört bir tarafında gururla temsil eden, bizleri daha yükseklere çıkarmak için fedakarca çalışan THY ailesine armağan ediyorum." THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından 90. yıl sebebiyle, "Kıtaları kanatlarıyla birbirine bağlayan ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandıran bayrak taşıyıcımız THY 90 yaşında. 1933 yılında 5 tayyare ile başlayan hikayemiz, bugün 415 uçağımızla 5 kıtada büyüyerek devam ediyor." paylaşımında bulundu.

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