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    • Ekonomi
    • 17.05.2023 10:08
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    • 17.05.2023 10:50
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    Son dakika: TÜİK açıkladı: 1. çeyrekte işsizlik tek hanede

    Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

    takvim.com.tr
    İşsizlik oranı ilk çeyrekte tek haneye geriledi

    Son dakika haberi... İşsizlik oranı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

    DEPREM ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ PLANLANIYOR
    Hanehalkı İşgücü Araştırması I. çeyrek anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %4,1'dir.

    Haber bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

    İŞSİZLİK ORANI %9,9 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,4 OLDU
    İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
        İşgücü 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8, kadınlarda ise %36,0 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %19,9 OLDU
        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile %19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,6, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAMIN %57,4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
        Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,9'u tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat, %57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

            HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,7 SAAT OLDU
            İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

            MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,4 OLDU
            Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

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            Haberler Ekonomi Son dakika: TÜİK açıkladı: 1. çeyrekte işsizlik tek hanede
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