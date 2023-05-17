7500 TL ve üstü maaş alanlar yaşadı! Emekliye Haziran-Temmuz-Ağustos piyangosu vuracak!

Türkiye'de emekli promosyonları geçtiğimiz yıl maaşlarda yaşanan artışla birlikte yükselişe geçti. Bu promosyonlar, emeklilere ek gelir imkanı sunarken bankalar fırsatlarını peş peşe açıkladı. Özellikle emekli maaşı alan kişiler için bu promosyonlar ek bir gelir fırsatı sunarken yeni rakamlar merak edildi. EYT yasası sonrası bankalar müşteri kazanmak amacıyla emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.