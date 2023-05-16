Güçlü büyümeye güçlü kadro! Kişi başı 16 bin dolarlık gelir düzeyine ulaştıracak adımlar





GÜÇLÜ EKONOMİ YÖNETİMİ

Seçimlerin ardından oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibi görev üstlenecek. Kabinede, yeni dönem reformlarını, sosyal destek hamlelerini omuzlayacak bakanlıklar için özel sektörde başarı öyküsü yazan, reel sektörün sorunlarını bilen isimlere yer verilecek.

AK Parti'nin seçim manifestosunda da "Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek. Yeni ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak. Öngörülebilir, şeffaf ve etkili politikalar setinin hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğinde, çalışmalarını yürüttüğümüz Ekonomi Eylem Planı uygulamaya konulacak" tespiti yer aldı. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in düzenli aralıklarla toplanacağı ve önerilerin ilgili kurumlar tarafından hayata geçirileceği vurgulandı.