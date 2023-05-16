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    Güçlü büyümeye güçlü kadro! Kişi başı 16 bin dolarlık gelir düzeyine ulaştıracak adımlar

    Türkiye’yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5.5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar geliyor.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Güçlü büyümeye güçlü kadro
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    Milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken, yeni kabinede görev alacak ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak.

    Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5.5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek. Yeni ekonomi yönetimi, 'reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırım, kalkınma ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara' odaklanacak.



    GÜÇLÜ EKONOMİ YÖNETİMİ
    Seçimlerin ardından oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibi görev üstlenecek. Kabinede, yeni dönem reformlarını, sosyal destek hamlelerini omuzlayacak bakanlıklar için özel sektörde başarı öyküsü yazan, reel sektörün sorunlarını bilen isimlere yer verilecek.

    AK Parti'nin seçim manifestosunda da "Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek. Yeni ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak. Öngörülebilir, şeffaf ve etkili politikalar setinin hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğinde, çalışmalarını yürüttüğümüz Ekonomi Eylem Planı uygulamaya konulacak" tespiti yer aldı. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in düzenli aralıklarla toplanacağı ve önerilerin ilgili kurumlar tarafından hayata geçirileceği vurgulandı.

    SOSYAL KONUT HAMLESİ
    Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projeleri hızlanacak. Gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilecek.



        ENFLASYON DÜŞÜRÜLECEK
        Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha güçlü bir eşgüdüm sağlanacak. Enflasyon ve cari açığın aşağı çekilmesi öncelikli gündem olacak. Yeni dönemde yatırımlar hızlanacak, ekonominin çarkları kapsayıcı büyüme ile dönmeye devam edecek. Enflasyonun dar gelirli vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız kazandırılacak. Enflasyon tek haneli rakamlara indirilecek. Finansal enstrümanlar geliştirilerek TL cinsi tasarruflar artırılacak.



        TEŞVİKLER SADELEŞTİRİLECEK
        Harcamaları etkinleştirecek, ekonominin daha rekabetçi, kaynakları daha adil ve etkin dağıtacak bir yapıya dönüşümünü sağlayacak şekilde teşvik ve destekler sadeleştirilerek yeniden yapılandırılacak.

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