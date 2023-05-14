Ata tohumları Karatay’da hayat buluyor!

Ata Tohumu, genetiğiyle oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değeri yüksek olarak mahsul alınan tohumlar olarak biliniyor. Bu tohumlar doğurganlığını da kaybetmediği için çoğalabilir ve sürdürülebilir bir özelliğe sahip. Anadolu'nun zengin tarım ürünlerinden elde edilen ata tohumu doğal koşullarda yetiştirmek için en uygun olanı. Ata tohumu domates çeşitleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla yetişebilir.
Söz konusu mamullerin yetiştirilmesinde kimyasal besin veya aşırı gübreleme gerekmez. Bitkiden verim elde etmek için su, besin ve güneş ışığı gibi doğal ihtiyaçlarını karşılamak yeterli olur. Ata tohumu, genetiğiyle oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değerleri yüksek olarak mahsul alınan tohumlardır. Bu tohumlar doğurganlığını da kaybetmediği için çoğalabilir ve sürdürülebilir özelliğe sahiptir.
Bu özelliği ile ata tohumları kültürel bir miras olarak nesilden nesille aktarılmanın önemi artıyor. Son zamanlarda sağlıklı yaşam açısından da sıkça tercih edilmeye başlandı. Ata tohumunun en önemli özelliği ise laboratuvar ortamında işlenmemiş, asıl genetiğiyle oynanmamış, tamamen doğal yollarla üretilen, besin değeri yüksek organik gıdalardan olması. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Tarihi proje. Karatay Ata Tohumlarına ulaşmak da artık çok kolay. 'Yanıbaşımda Karatay' mobil uygulamasını kullanarak herkes, tohumlara ücretsiz ulaşabiliyor. Bu konuda çok önemli bir adım attık" dedi.
PROJEMİZ ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, proje hakkında bilgi verdi. Başkan Hasan Kılca şunları söyledi; "Konya, tarımda ülkemizin en önemli üretim merkezlerinin başında yer alıyor. Tarih boyunca çiftçimizin alın teriyle işlediği mahsuller Anadolu coğrafyasının medeniyet değerleriyle bereketlenip nice sofralara ulaştı.
Karatay'ımızda bulunan Hayıroğlu Mahallemizdeki Boncuklu Höyük'te yapılan çalışmaların tarımın Avrupa'ya Anadolu'dan gittiğine dair buluntular sunmuş olması kadim şehrimizin tarih boyunca tüm dünyadaki tarımsal faaliyetlere yön veren önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. Karatay Belediyesi olarak mirasçısı olduğumuz bu aziz topraklara minnet ve vefa duygusuyla başlattığımız "Karatay Ata Tohum" projemiz ile besin değerleri kaybolmamış ve doğallığını yitirmemiş tohumları koruyup çoğaltarak gelecek nesillerimize ulaştırmayı amaç edindik. Projemiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızdan yoğun bir talep gördü. Bu da doğru bir çalışma yaptığımızı ortaya koyuyor. Bu anlamlı çalışmamızın yarınlarımıza güzellik, şehrimize ve tarıma değer katacağına yürekten inanıyor; tohumu toprağa serpen her haneye bolluk ve bereket diliyorum."
DETAYLI BİLGİ VERDİK
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta; Karatay'ın markası Karatay Lavantasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tanıtma fırsatı buldu. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi ve lavantadan üretilen ürünler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgi verdi.
Hasan Kılca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta Hanımefendi ile birlikte Karatay'ımıza dair tüm yatırımlarımızı ve projelerimizi tanıttık. Bugüne kadar olduğu gibi bu görüşmemizde de Sayın Cumhurbaşkanımız, Karatayımız ile ilgili projelerimizle çok yakından ilgilendi, her zaman yanımızda olduğunu söyledi" dedi.