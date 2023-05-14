Ata tohumları Karatay’da hayat buluyor!

Ata Tohumu, genetiğiyle oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değeri yüksek olarak mahsul alınan tohumlar olarak biliniyor. Bu tohumlar doğurganlığını da kaybetmediği için çoğalabilir ve sürdürülebilir bir özelliğe sahip. Anadolu'nun zengin tarım ürünlerinden elde edilen ata tohumu doğal koşullarda yetiştirmek için en uygun olanı. Ata tohumu domates çeşitleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla yetişebilir.

Söz konusu mamullerin yetiştirilmesinde kimyasal besin veya aşırı gübreleme gerekmez. Bitkiden verim elde etmek için su, besin ve güneş ışığı gibi doğal ihtiyaçlarını karşılamak yeterli olur. Ata tohumu, genetiğiyle oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değerleri yüksek olarak mahsul alınan tohumlardır. Bu tohumlar doğurganlığını da kaybetmediği için çoğalabilir ve sürdürülebilir özelliğe sahiptir.

Bu özelliği ile ata tohumları kültürel bir miras olarak nesilden nesille aktarılmanın önemi artıyor. Son zamanlarda sağlıklı yaşam açısından da sıkça tercih edilmeye başlandı. Ata tohumunun en önemli özelliği ise laboratuvar ortamında işlenmemiş, asıl genetiğiyle oynanmamış, tamamen doğal yollarla üretilen, besin değeri yüksek organik gıdalardan olması. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Tarihi proje. Karatay Ata Tohumlarına ulaşmak da artık çok kolay. 'Yanıbaşımda Karatay' mobil uygulamasını kullanarak herkes, tohumlara ücretsiz ulaşabiliyor. Bu konuda çok önemli bir adım attık" dedi.