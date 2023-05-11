Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.05.2023 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2023 10:15
    ABONE OL

    Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli mi?

    Borsa İstanbul'da birçok şirketten duyuru yapılıyor ve halka arz taleplerinin alınması için talep toplanma işlemleri başlatılıyor. Hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. Peki, Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama tarihleri belli mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

    Bien Yapı halka arz ve hisse fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Hisse almayı düşünen yatırımcılar, 'Bien Seramik halka arz ne zaman yapılacak' sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu bildirmişti. Peki,Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama tarihleri belli mi? İşte merak edilenler!

    BİEN SERAMİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

    Bien Yapı, 86 milyon 791 bin 342 lotu halka arz edecek bu sayı ile beraber halka açıklık oranı yüzde 24,04 olacak.

    BİEN YAPI HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI

    BİEN Yapı ''BIENY'' Kodu ile halka arz başvurusu onaylandı. Bien Yapı halka arz fiyatı ''42.80'' olacak.

    Bien Seramik halka arz şekli;

    Sermaye Artırımı : 72.326.119 Lot

    Ek Ortak Satışı : 14.465.223 Lot

    BİEN SERAMİK HALKA EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    SPK'dan gelen onay sonrası halka arz işlemi başladı. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşeceği açıklandı.

    Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı olmayacaktır. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) payları halka arz olmasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görecektir.

        BİEN YAPI ÜRÜNLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK, BAŞLADI MI?

        Geçen hafta SPK'den halka arz onayı alan Bien Yapı Ürünleri'nin payları, 11 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca halka arz edilecek. Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL'ye çıkaracak.

        "Haberimizde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez''
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli mi?
            loading
            SON DAKİKA