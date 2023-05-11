Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli mi?

Bien Yapı halka arz ve hisse fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Hisse almayı düşünen yatırımcılar, 'Bien Seramik halka arz ne zaman yapılacak' sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu bildirmişti. Peki,Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama tarihleri belli mi? İşte merak edilenler!
BİEN SERAMİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bien Yapı, 86 milyon 791 bin 342 lotu halka arz edecek bu sayı ile beraber halka açıklık oranı yüzde 24,04 olacak.
BİEN YAPI HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI
BİEN Yapı ''BIENY'' Kodu ile halka arz başvurusu onaylandı. Bien Yapı halka arz fiyatı ''42.80'' olacak.
Bien Seramik halka arz şekli;
Sermaye Artırımı : 72.326.119 Lot
Ek Ortak Satışı : 14.465.223 Lot
BİEN SERAMİK HALKA EŞİT Mİ ORANSAL MI?
SPK'dan gelen onay sonrası halka arz işlemi başladı. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşeceği açıklandı.
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı olmayacaktır. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) payları halka arz olmasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görecektir.