Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Talep toplama tarihleri belli mi?

Bien Yapı halka arz ve hisse fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Hisse almayı düşünen yatırımcılar, 'Bien Seramik halka arz ne zaman yapılacak' sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu bildirmişti. Peki,Bien Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Bien Yapı halka arz eşit mi, oransal mı? Talep toplama tarihleri belli mi? İşte merak edilenler!