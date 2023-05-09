Ürününü geliştirmek isteyene 3'lü destek: Dünyaya açılmak kolaylaşacak! Hangi belgeler gerekiyor?

İş kurmak, işini büyütmek, yurt dışına açılmak isteyenlere pek çok devlet desteğinin kapısı açılıyor. Bunlardan biri de Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği... Ticaret Bakanlığı, bu destek ile, yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütülecek tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri karşılıyor. Ürününe güvenen ancak yeni ve farklı bir şeyler yapıp onu geliştirmek, değerini artırmak, farklılaştırmak, tasarım değeri yüksek ürünler üretmek isteyenler için devreye alınan bu destek 3 alanda sağlanıyor. Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince;
Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının yüzde 50'si, proje başına veya aynı anda 10 kişi 5 milyon 429 bin liraya kadar ödeniyor.
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının yüzde 50'si, proje başına 2 milyon 714 bin liraya kadar veriliyor.
İnternet sitesi üyeliklerinin yüzde 50'si, 904 bin liraya kadar ödeniyor. Bu şekilde yaklaşık 9 milyon liraya kadar destek imkanı bulunuyor. 3 yıllık proje boyunca destek alınabiliyor. Hatta bu destek 5 yıla da çıkarılabiliyor.
NASIL ALINIYOR?
Ürün geliştirme desteğinden yararlanmak için, proje başvurusunu belgeleriyle birlikte Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapmak yeterli. Bakanlık firmaya gelip inceleme yapıyor, destek kapsamına girenler harcamalarını yapıp belgelerini yine DYS üzerinden ileterek parasını alıyor.
HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Destek kapsamına alınmak için SGK bildirgeleri, proforma faturalar ve tercümesi, beyanname, kapasite raporu, ticaret sicili gazeteleri, sicil tasdiknamesi ile başvurmak gerekiyor. İstihdam giderlerinin desteklenmesi için bu giderlere ilişkin iş sözleşmesi, taahhütname, SGK prim ve hizmet belgeleri, istihdam edilen tasarımcı/ modelist/mühendisin eğitim durumunu gösteren belge, ücret bordrosu ve maaş ödeme belgesi sunulması şart. Alet ve malzeme giderleri için fatura, ödeme belgesi ve malzemelere ilişkin fotoğraflar, yazılım giderleri için de sözleşme, fatura, ödeme belgesi ve taahhütname gerekirken; internet sitesi üyeliği giderleri için fatura, ödeme belgesi, internet sitesine ait arayüz çıktılarının sunulması isteniyor.