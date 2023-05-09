Ürününü geliştirmek isteyene 3'lü destek: Dünyaya açılmak kolaylaşacak! Hangi belgeler gerekiyor?

İş kurmak, işini büyütmek, yurt dışına açılmak isteyenlere pek çok devlet desteğinin kapısı açılıyor. Bunlardan biri de Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği... Ticaret Bakanlığı, bu destek ile, yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütülecek tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderleri karşılıyor. Ürününe güvenen ancak yeni ve farklı bir şeyler yapıp onu geliştirmek, değerini artırmak, farklılaştırmak, tasarım değeri yüksek ürünler üretmek isteyenler için devreye alınan bu destek 3 alanda sağlanıyor. Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince;





Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının yüzde 50'si, proje başına veya aynı anda 10 kişi 5 milyon 429 bin liraya kadar ödeniyor.



Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının yüzde 50'si, proje başına 2 milyon 714 bin liraya kadar veriliyor.



İnternet sitesi üyeliklerinin yüzde 50'si, 904 bin liraya kadar ödeniyor. Bu şekilde yaklaşık 9 milyon liraya kadar destek imkanı bulunuyor. 3 yıllık proje boyunca destek alınabiliyor. Hatta bu destek 5 yıla da çıkarılabiliyor.