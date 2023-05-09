Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depreminin üzerinden 3 ay geçti. İlk günden itibaren gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum kuruluşları ile 85 milyon vatandaş depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Bir yandan ihtiyaçları karşılanan depremzedeler için bir yandan da kalıcı konutların yapımı ve teslimi sürüyor. İlk günden itibaren bölgede çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kalıcı konutları hızla bitiriyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. 11 ilde bugüne kadar 142 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı.





GÜVENLİ KONUTLAR

Bakanlığın bölgedeki çalışmalarından bazıları şöyle:



-Bölgede şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor.



-Kültürel yapılar ve tarihi zenginlikler yalnızca bölgelerin veya şehirlerin değil, Türkiye'nin de kimliği, dışarıya açılan yüzü ve yaşayan geçmişi olarak kabul ediliyor. Tarihi yapılara hassasiyetle yaklaşılıyor.



-Yeniden Ulu Cami'nin, Habib-i Neccar Cami'nin, Kurtuluş Caddesi'nin aslına uygun şekilde inşa sürecininin yürütülmesi hedefleniyor.



-Bu noktada merkezle alakalı master plan çalışması yürütülüyor. Roma dönemine ait köprüleri dahi Amik Ovası'nda, Asi Nehri'nde yeniden inşa etmek, yeniden ayağa kaldırmak hedefleniyor.



-Bakanlık tarafından, depremin ağır hasar verdiği bölgelerde 11 ilde 11 ayrı master plan çalışmaları yürütülüyor. Yapılan master plan çerçevesinde



-Türkiye'nin önde gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor.



-Akademisyenler, STK'lar, yerel yöneticiler, mimar ve mühendislerin görüşleri ile uygun alanlar belirledi.



-Yeni yapılacak afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan kırıklar dahil olmak üzere zeminin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlandı.



-Afet konutları en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor.