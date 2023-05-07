Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranının yüzde 30-35 aralığında olması bekleniyor.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Enflasyon artışı ve refah payı artışlarından Emeklilikte Yaşa Takılanlar da yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapmış olan tüm EYT'liler Temmuz ayındaki bu artışları maaşlarında direkt olarak görecek. Temmuz ve sonrasında başvurusunu yapacak olan EYT'lilerin maaş hesabında da 2023 yılı enflasyon oranları dikkate alınacak.
SEYYANEN ARTIŞ
Temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı ve refah payının dışında emekliler için iki ayrı seyyanen artış da bulunuyor. Birincisi bayramdan önce yapılmış ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı.