



EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Enflasyon artışı ve refah payı artışlarından Emeklilikte Yaşa Takılanlar da yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapmış olan tüm EYT'liler Temmuz ayındaki bu artışları maaşlarında direkt olarak görecek. Temmuz ve sonrasında başvurusunu yapacak olan EYT'lilerin maaş hesabında da 2023 yılı enflasyon oranları dikkate alınacak.