FED piyasa politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 aralığına çekti. Böylece politika faizi 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Daha önceki karar metinlerinde "Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için Komite, ilave sıkılaştırmanın uygun olabileceğini öngörmektedir" ifadeleri yer alıyordu. Bu sefer böyle veya benzeri bir cümle kullanılmadığı görülürken, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği yorumlarıyla altın rekor kırdı. Fed açıklamaları öncesinde 2.035 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı 2.088 doları gördü. Yurt içinde de serbest piyasada gram altın 1.302 lirayı görerek rekor kırdı. Gram altın yıl genelinde yüzde 17'den fazla kazandırmış oldu.
- Ekonomi
- 05.05.2023 Gazete
Altında çifte rekor
Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği yorumlarıyla altın rekor kırdı. Fed açıklamaları öncesinde 2.035 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı 2.088 doları gördü. Yurt içinde de serbest piyasada gram altın 1.302 lirayı görerek rekor kırdı.
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