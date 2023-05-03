"Yarısı Bizden" kampanyasına bir hafta içerisinde yoğun ilgi!

Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın dönüşüm hamlesine vatandaştan yoğun ilgi gelmeye devam ediyor. 1 hafta önce başlayan kampanyaya toplam 34 bin 425 binada, 446 bin 577 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe oldu. İlçeden 3 bin 494 bin binada 52 bine yakın bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.





GÜNGÖREN İKİNCİ SIRADA

Toplam yapı stokunun yüzde 90'ı 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Güngören de 'Yarısı Bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. 1 haftada 2 bin 76 binada 33 bin 752 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı. Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe olan Avcılar'da ise yine 1 haftada bin 837 binada 26 bin 485 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı.