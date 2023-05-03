"Yarısı Bizden" kampanyasına bir hafta içerisinde yoğun ilgi!

Hükümetin sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlattığı yüzyılın dönüşüm hamlesine vatandaştan yoğun ilgi gelmeye devam ediyor. 1 hafta önce başlayan kampanyaya toplam 34 bin 425 binada, 446 bin 577 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe oldu. İlçeden 3 bin 494 bin binada 52 bine yakın bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.
GÜNGÖREN İKİNCİ SIRADA
Toplam yapı stokunun yüzde 90'ı 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Güngören de 'Yarısı Bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. 1 haftada 2 bin 76 binada 33 bin 752 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı. Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe olan Avcılar'da ise yine 1 haftada bin 837 binada 26 bin 485 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı.
SON GÜN 29 MAYIS
Kampanyada başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda teslim edilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile yayılacak. Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Geri ödemede çeşitli kolaylıklar sağlanacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.
ÖRNEK ÖDEME PLANI
TOKİ VADELİ 2+1 ÖDEME PLANI
Toplam borç: 750 bin TL
Peşinat (yüzde 10): 75 bin TL
Kalan tutar (yüzde 90): 675 bin TL
Aylık taksit (120 ay): 5 bin 625 TL
TOKİ VADELİ 3+1 ÖDEME PLANI
Toplam borç: 900 bin TL
Peşinat (yüzde 10): 90 bin TL
Kalan tutar (yüzde 90): 810 bin TL
Aylık taksit (120 ay): 6 bin 750 TL
Seda TABAK