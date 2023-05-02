Antalya'da turist akını: 4 ayda 1 milyon 686 bin ziyaretçi geldi!

Rekor senesi 2019'un ilk 4 ayında yurt dışından 1 milyon 560 bin 862 kişinin hava yoluyla geldiği Antalya, bu yıl 1 Ocak- 28 Nisan'da 2019'un aynı dönemini geride bıraktı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla yurt dışından gelen turist sayısının yıl başından bu yana 1 milyon 686 bin 284 kişiye ulaştığını söyledi.
Rakamların sektörün yüzünü güldürecek nitelikte olduğunu belirten Yazıcı, "Havaalanında artık hafta sonları 40-45 binleri görmeye başladık, hafta içinde de günlük 30-35 bin arası yabancı turist girişleri oluyor. Şu anda iyi gidiyoruz" dedi.
Yazıcı, kış sezonunun da kentte çok iyi geçtiğini, geçen yıl Ekim, Kasım, Aralık ile bu yıl Ocak, Şubat, Mart rakamlarının önceki yıllara göre ciddi artışlarla geçtiğini kaydetti. Antalya'da en fazla turistin 2019'da ağırlandığını hatırlatan Yazıcı, "Pik yılımız olan 2019'u yakalamayı, hatta geçmeyi umut ediyoruz. Beklentiler, hazırlıklar bu yönde" diye konuştu.
RİSKLİ BİNALAR DÖNÜŞÜYOR
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan başvuran vatandaşların binaları incelenmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "74 bininci müracaat aldık. Toplam sayı 412 bin bağımsız bölümü geçti. Sahada 250 çalışan, 60 mobilize ekip, 14 sabit birimle tespitlerimizi yapıyoruz" dedi.
İLK FATURA ÜCRETSİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazına ilişkin müjdeleri için kararname yayınlandı. Buna göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmayacak. Söz konusu tarihler arasında sehven vatandaşa ücret kesilirse fatura iptali veya bedel iadesi yapılacak. Ayrıca 1 Mayıs 2024'e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküplük tüketim için doğalgaz bedeli tahsil edilmeyecek. Bu da her ay gaz faturalarına yansıyacak 152 liranın devlet tarafından ödenmesi anlamına geliyor.
Barış ŞİMŞEK
BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL ERKEN MAAŞ
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu. Buna yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, şöyle konuştu: "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim.
Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık. 5 kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında 5 ya da daha az insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık."
YÜZDE 20'LİK AVANTAJ
Çiftçiler bu sayede 9000 prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.
Hazal ATEŞ