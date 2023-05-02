Antalya'da turist akını: 4 ayda 1 milyon 686 bin ziyaretçi geldi!

Rekor senesi 2019'un ilk 4 ayında yurt dışından 1 milyon 560 bin 862 kişinin hava yoluyla geldiği Antalya, bu yıl 1 Ocak- 28 Nisan'da 2019'un aynı dönemini geride bıraktı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla yurt dışından gelen turist sayısının yıl başından bu yana 1 milyon 686 bin 284 kişiye ulaştığını söyledi.

Rakamların sektörün yüzünü güldürecek nitelikte olduğunu belirten Yazıcı, "Havaalanında artık hafta sonları 40-45 binleri görmeye başladık, hafta içinde de günlük 30-35 bin arası yabancı turist girişleri oluyor. Şu anda iyi gidiyoruz" dedi.

Yazıcı, kış sezonunun da kentte çok iyi geçtiğini, geçen yıl Ekim, Kasım, Aralık ile bu yıl Ocak, Şubat, Mart rakamlarının önceki yıllara göre ciddi artışlarla geçtiğini kaydetti. Antalya'da en fazla turistin 2019'da ağırlandığını hatırlatan Yazıcı, "Pik yılımız olan 2019'u yakalamayı, hatta geçmeyi umut ediyoruz. Beklentiler, hazırlıklar bu yönde" diye konuştu.

RİSKLİ BİNALAR DÖNÜŞÜYOR

'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan başvuran vatandaşların binaları incelenmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "74 bininci müracaat aldık. Toplam sayı 412 bin bağımsız bölümü geçti. Sahada 250 çalışan, 60 mobilize ekip, 14 sabit birimle tespitlerimizi yapıyoruz" dedi.