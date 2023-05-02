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    Antalya'da turist akını: 4 ayda 1 milyon 686 bin ziyaretçi geldi!

    Antalya’ya ilk 4 ayda yurt dışından hava yoluyla gelen kişi sayısı 1 milyon 686 bine ulaştı, yaz turizminde rekor yılı olan 2019 döneminin rakamlarını geride bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Turist akını

    Rekor senesi 2019'un ilk 4 ayında yurt dışından 1 milyon 560 bin 862 kişinin hava yoluyla geldiği Antalya, bu yıl 1 Ocak- 28 Nisan'da 2019'un aynı dönemini geride bıraktı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla yurt dışından gelen turist sayısının yıl başından bu yana 1 milyon 686 bin 284 kişiye ulaştığını söyledi.

    Rakamların sektörün yüzünü güldürecek nitelikte olduğunu belirten Yazıcı, "Havaalanında artık hafta sonları 40-45 binleri görmeye başladık, hafta içinde de günlük 30-35 bin arası yabancı turist girişleri oluyor. Şu anda iyi gidiyoruz" dedi.

    Yazıcı, kış sezonunun da kentte çok iyi geçtiğini, geçen yıl Ekim, Kasım, Aralık ile bu yıl Ocak, Şubat, Mart rakamlarının önceki yıllara göre ciddi artışlarla geçtiğini kaydetti. Antalya'da en fazla turistin 2019'da ağırlandığını hatırlatan Yazıcı, "Pik yılımız olan 2019'u yakalamayı, hatta geçmeyi umut ediyoruz. Beklentiler, hazırlıklar bu yönde" diye konuştu.

    RİSKLİ BİNALAR DÖNÜŞÜYOR
    'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan başvuran vatandaşların binaları incelenmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "74 bininci müracaat aldık. Toplam sayı 412 bin bağımsız bölümü geçti. Sahada 250 çalışan, 60 mobilize ekip, 14 sabit birimle tespitlerimizi yapıyoruz" dedi.

    İLK FATURA ÜCRETSİZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazına ilişkin müjdeleri için kararname yayınlandı. Buna göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmayacak. Söz konusu tarihler arasında sehven vatandaşa ücret kesilirse fatura iptali veya bedel iadesi yapılacak. Ayrıca 1 Mayıs 2024'e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküplük tüketim için doğalgaz bedeli tahsil edilmeyecek. Bu da her ay gaz faturalarına yansıyacak 152 liranın devlet tarafından ödenmesi anlamına geliyor.
    Barış ŞİMŞEK

    BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL ERKEN MAAŞ
    Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu. Buna yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, şöyle konuştu: "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim.

    Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık. 5 kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında 5 ya da daha az insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık."

    YÜZDE 20'LİK AVANTAJ
    Çiftçiler bu sayede 9000 prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.
    Hazal ATEŞ



        PETROL KEŞFİNİ ERDOĞAN DUYURACAK
        Enerji ve savunmada tam bağımsız Türkiye için tarihin en büyük hamlelerine imza atılıyor. Karadeniz gazının karaya ulaştırılmasının ardından, şimdi de Gabar Dağı'nda yeni bir petrol rezervinin açıklanması için geri sayım başladı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar Dağı'nda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "İlk değerlendirmeler olumlu. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vatandaşlarımızla vatandaşımızla paylaşacak" dedi.



        KARDEMİR 600 İŞÇİ ALACAK
        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, 600 işçi alınacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e 600 işçi alımı yapılacağının müjdesini verdiğini anımsatan Bayraktar, "600 kişilik yeni istihdamın KARDEMİR'e ve Karabük'e hayırlı olmasını dilerim" dedi. Açıklamada, alımla ilgili detayların yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.

        MARKETLERİN ARTIŞ ŞAMPİYONU PATATES
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan'da üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 573.6 ile limonda görüldüğünü, üreticide 2.5 lira olan limonun markette 16 lira 84 kuruşa satıldığını söyledi. Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 13'ünde fiyat azalışı olduğunu aktaran Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 41.9 ile patates oldu" diye konuştu..

        YARGITAY'DAN 26 GÜN KARARI
        Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yol ve yemek ücreti alacaklarının hesabında, işçinin fiilen çalıştığı günler esas alınarak hesaplanması gerektiğine hükmetti. Emsal nitelikteki kararda Yargıtay, bu tür davalarda 30 gün değil, izinlerin çıkarılmasıyla 26 gün üzerinden hesap yapılmasının hakkaniyetli olduğuna dikkat çekti.

        PİYASAYA 7/24 GÖZETİM
        Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, oluşturulacak Risk Merkezi Platformu sayesinde piyasadaki verilerin çevrim içi takip edileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Piyasa 7/24 gözetim altında olacak. Yılın ikinci yarısında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylece doğabilecek risk unsurları tek merkezde toplanıp, zaman geçirmeksizin anlık inceleme yapılacak."

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        Haberler Ekonomi Antalya'da turist akını: 4 ayda 1 milyon 686 bin ziyaretçi geldi!
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