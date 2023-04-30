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    • Ekonomi
    • 30.04.2023 11:02
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    • 30.04.2023 11:02
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    Şekerbank, TEKFEN, Sarkuysan, Coca Cola TEMETTÜ ÖDEMELERİ! Şirketlerden müjde üstüne müjde! İşte 2023 temettü takvimi...

    Temettü ödeme takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar şirketler tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Nisan ayı itibariyle birçok şirket temettü ödemesinde bulunacak. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...

    takvim.com.tr
    Şekerbank, TEKFEN, Sarkuysan, Coca Cola temettü ödeme tarihleri!

    Temettü ödeme takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar şirketler tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Nisan ayı itibariyle birçok şirket temettü ödemesinde bulunacak. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...

    TEKFEN

    7 Nisan'da yapılan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı karının dağıtımı ve ilk taksit kar payı dağıtımının 10.04.2023 tarihinde başlanmak suretiyle ve ikinci taksitinin 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylandığını duyurduğu bildiriminde; Nakit kar payı ödemesi şekli Peşin/Nakden 2 taksit olarak yapılacağını, Ancak Pay biçiminde ödeme yapılmayacağı kararını açıkladı.

    SARKUYSAN

    Şirket Nakit kar payı ödemesi yapacak. Pay biçiminde ödeme yapılması kararını da açıkladı. Kar payı ödeme tarihinin başlayacağı günü 12 Haziran 2023 olarak açıkladı.

        COCA COLA

        Gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Teklifi görüşüldü. 06 Nisan'da yapılan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı karının dağıtımı ve dağıtımın 22.05.2023 tarihinde başlanmak suretiyle yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylandığını duyurduğu bildiriminde Nakit kar payı ödemesi şekli Peşin/Nakden olarak belirlerken, Pay biçiminde ödeme yapılmayacağı kararını da açıkladı.

        SELÇUK ECZA DEPOSU TEMETTÜ KARARI

        Selçuk Ecza Deposu'nun dün (6 Nisan 2023) gerçekleştirdiği Genel Kurulunda, kar payı dağıtımı konusu görüşüldü 06.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı karının dağıtımı ve dağıtımın 18.04.2023 tarihinde başlanmak suretiyle yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylandığını duyurduğu bildiriminde; Kar payı dağıtmının peşin, nakden olmasına kara verdiğini açıkladı. Selçuk Ecza pay biçiminde ödeme yapmama kararını da açıkladı.

        ARASE

        Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) firmasının KAP'a yaptığı açıklamada yatırımcısına temettü ödemesi yapacağını bildirdi. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) firması, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'a Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin bildirimini 6 Nisan'da yaptı. Firma bu yılın ilk temettü ödemesini gerçekleştirmek üzere.

        Firma, 2022 hesap döneminde SPK'ya göre 871.342.359TL "Konsolide Net Dönem Karı", yasal kayıtlara göre ise 84.572.237,94 TL net dönem karı elde edilmiştir. 2022 4. çeyrek bilanço verilerine göre, Doğu Aras Enerji 2022 yılı net karını %95 artırdı. Şirket yatırımcılarına hisse başına brüt 1,26TL temettü verecek, net kar payı ise hisse başına 1,23 TL olacak. Toplamda verceği temettü tutarı ise 82,8 milyon TL olacak.
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        Haberler Ekonomi Şekerbank, TEKFEN, Sarkuysan, Coca Cola TEMETTÜ ÖDEMELERİ! Şirketlerden müjde üstüne müjde! İşte 2023 temettü takvimi...
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