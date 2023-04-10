1.000 TL EK ÖDEME veriliyor! SSK, Bağkur, 4c'liler bankanızdan başvurun... %114 arttı! Emekli promosyon farkını mutlaka alın!

KADEME ATLADILAR

Son yapılan maaş artışıyla birlikte emeklilerin promosyon ödemesi aldıkları maaş kademelerinde de değişiklik meydana gelmiş oldu.Yani daha önce 7 bin TL maaş alan bir emekli sadece SGK'dan 3 bin 500 TL promosyon alırken, yeni güncellemeyle maaşı 7 bin 500 lira olduğu için promosyon kademesi değişerek 4 bin 500 TL'ye yükselmiş oldu.

Ayrıca SGK ile yapılan protokol doğrultusunda bankalar, kampanyalar yaparak bu promosyon tutarlarının üzerinde ödeme yapabiliyor. Böylece emeklinin promosyonu, aldığı maaş kademesine göre daha da yükselebiliyor.