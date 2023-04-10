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    • Ekonomi
    • 10.04.2023 08:59
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    • 10.04.2023 08:59
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    1.000 TL EK ÖDEME veriliyor! SSK, Bağkur, 4c'liler bankanızdan başvurun... %114 arttı! Emekli promosyon farkını mutlaka alın!

    En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zamlar nisan itibarıyla geçerli olacak. Hal böyle olunca bankaların emeklilere verdiği promosyon tutarları da güncellenmeye başladı.

    takvim.com.tr
    Emekli promosyon farkını mutlaka alın!

    Emekli promosyon farkı birçok kişi tarafından merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkmasının ardından, maaşa göre kademeyle belirlenen banka promosyonlarında da hesaplar değişti. Daha önce 5 bin 500 TL alan bir emekli, maaş artışıyla birlikte promosyonda üst kademeye geçti. Emekliler temmuzda maaşlara yapılacak zammı da hesaba katıp daha yüksek bir promosyon talebinde bulunuyor. İşte tüm merak edilenler...

    EMEKLİ PROMOSYON FARKI NASIL ALINIR?

    SGK, bankalarla bir protokol imzalayarak maaş tutarına göre 'taban' bir promosyon ücreti belirliyor. Buna göre, maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arası alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL-9 bin 999 arasında alanlara 4 bin 500 TL ve 10 bin TL üzerinde ise 5 bin TL nakit promosyon bedeli ödeniyor.

    KADEME ATLADILAR

    Son yapılan maaş artışıyla birlikte emeklilerin promosyon ödemesi aldıkları maaş kademelerinde de değişiklik meydana gelmiş oldu.Yani daha önce 7 bin TL maaş alan bir emekli sadece SGK'dan 3 bin 500 TL promosyon alırken, yeni güncellemeyle maaşı 7 bin 500 lira olduğu için promosyon kademesi değişerek 4 bin 500 TL'ye yükselmiş oldu.

    Ayrıca SGK ile yapılan protokol doğrultusunda bankalar, kampanyalar yaparak bu promosyon tutarlarının üzerinde ödeme yapabiliyor. Böylece emeklinin promosyonu, aldığı maaş kademesine göre daha da yükselebiliyor.

        YÜZDE 114 ORANINDA ARTTI

        Ancak henüz bankalar promosyonları yeni emekli maaşına göre güncellemiş değil, yani şu andaki promosyonlar aslında son maaş artışından önce yapılan promosyon kampanyalarına göre ödeniyor. Dolayısıyla emekli tarafında bu anlamda bekleyiş devam ediyor.

        Yeni rakamla birlikte en düşük emekli aylığının Aralık 2022'ye göre yüzde 114 arttığını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Bankalar da kesenin ağzını açmalı. Banka promosyonu bu oranda artırılmalı" dedi.

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden Meral Karadağ da promosyonların hiç bekledikleri gibi olmadığını belirterek, "Emekli maaşları yükselirken, promosyon tutarları halen beklentilerin altında kalıyor. En az 20 bin TL-25 bin TL bandında olmalıydı" dedi.

        GÜNCELLEME TALEP EDİN

        Emeklilerin yenilenen maaşı üzerinden kampanyadan faydalanabilmesi için bankaya 'güncelleme' talebiyle başvurmaları yeterli. Bu durumda banka, daha önce yaptığı promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir rakam belirliyor.

        Örneğin geçen yıl 3 yıllık sözleşmeyle 4 bin TL promosyon alan emeklinin güncelleme istediği takdirde alacağı 10 bin TL'lik promosyon ücretinden bu rakam düşülüyor.

        Geri kalan 6 bin lira ise emeklinin hesabına yatırılıyor. Ancak üç yıllık sözleşmesi bitmesine az bir zaman kalanların güncelleme yapması avantajlı değil.

        BAŞKA BANKA DA OLABİLİR

        Güncelleme işlemi dışında banka değiştirmek de oldukça kolay. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor.

        Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

        Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

            EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL

            AKBANK

            Maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arası alanlara 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL-9 bin 999 arasında alanlara 6 bin 250 TL ve 10 bin TL üzerine ise 7 bin TL nakit promosyon bedeli ödüyor. Ayrıca ek olarak kampanya dönemi içerisinde, ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 TL harcama sözüne 1.500 TL chip-para ile toplamda 8 bin 500 TL ödül veriyor.

            ING

            Maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL-10 bin arası ise 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan veriyor. Kampanya 30 Nisan'a kadar geçerli.

            QNB FİNANSBANK

            Ortalama maaşı 3 bin 499 TL olana 4 bin 800 TL, 3 bin 500-7 bin 499 TL arasında olana 5 bin 600 TL, 7 bin 500-9 bin 999 TL arasında olanlara 7 bin 200 TL ve 10 bin TL olana 8 bin TL promosyon veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunuyor.
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            Emlak konut
            Haberler Ekonomi 1.000 TL EK ÖDEME veriliyor! SSK, Bağkur, 4c'liler bankanızdan başvurun... %114 arttı! Emekli promosyon farkını mutlaka alın!
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