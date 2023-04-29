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    İşçiye farklı zam! Yeni maaşla birlikte fark ödemesi olacak

    Kamu işçileri için toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Yeni teklif beklenirken, çıkan rakam Ocak veya Mart’tan itibaren yansıyacak. İşçiler zam farkını da toplu olarak alacak...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    700 bin işçiye ‘fark’lı zam
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    700 bini aşkın kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kilitlendi. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için süreç devam ediyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız" dedi.

    Türkİş Başkanı Ergün Atalay da toplu iş sözleşmesinin ana gündemleri olduğunu aktararak, düşük ücrete 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda rakamın 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi. Daha yüksek ücrete ise yüzde 45 zam ve iyileştirme teklifinde bulunduklarını hatırlatan Atalay, "Arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz" diye konuştu. Kamuda özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30, 40 gün olanlar bulunduğunu aktaran Atalay, "Bunu 60 güne tamamlamayla ilgili bir talebimiz var" dedi.

    MASADAKİ RAKAMLAR
    İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Kamu işvereni ise ilk yaptığı '11 bin 500 lira taban ücret, ilk 6 ayda yüzde 30 zam' teklifini, daha sonra '12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam' olarak güncelledi. Yeni teklif beklediklerini belirten işçi konfederasyonları pazarlığın sürdüğünü söyledi.



        2 YILLIK ORAN ÇIKACAK
        Görüşmelerde 2 yıllık zam oranları belirlenecek. Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i için 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Anlaşmanın ardından kamu işçilerine geride kalan aylara ilişkin fark ödemesi yapılacak.



        HER AY İÇİN 35 GÜN TEKLİFİ
        Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2 bin 500 lira, gelecek yıl için de 3 bin 500 lira sosyal yardım talep ediyor. İşçi tarafı ayrıca bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilmesini ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmasını istiyor.

        Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanması da isteniyor. Toplu sözleşme ikramiyesi için ise mutabakat sağladı.

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