İşçiye farklı zam! Yeni maaşla birlikte fark ödemesi olacak

700 bini aşkın kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kilitlendi. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız" dedi.
Türkİş Başkanı Ergün Atalay da toplu iş sözleşmesinin ana gündemleri olduğunu aktararak, düşük ücrete 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda rakamın 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi. Daha yüksek ücrete ise yüzde 45 zam ve iyileştirme teklifinde bulunduklarını hatırlatan Atalay, "Arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz" diye konuştu. Kamuda özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30, 40 gün olanlar bulunduğunu aktaran Atalay, "Bunu 60 güne tamamlamayla ilgili bir talebimiz var" dedi.
MASADAKİ RAKAMLAR
İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Kamu işvereni ise ilk yaptığı '11 bin 500 lira taban ücret, ilk 6 ayda yüzde 30 zam' teklifini, daha sonra '12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam' olarak güncelledi. Yeni teklif beklediklerini belirten işçi konfederasyonları pazarlığın sürdüğünü söyledi.