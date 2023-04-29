Başkan Erdoğan talimat verdi: Milyonlara refah payı! Memurlara ve emeklilere enflasyonun üzerinde artış için harekete geçildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çalışma Bakanlığı, 7 bin 500 liranın üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak. Bugün itibariyle emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7 bin 500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.





KOMİSYON BELİRLEYECEK

Başkan Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu. Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz'dan önce toplanarak açıklanacak zam oranını netleştirecek. Net 8 bin 506, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsura bakılarak karar verilecek.