Başkan Erdoğan talimat verdi: Milyonlara refah payı! Memurlara ve emeklilere enflasyonun üzerinde artış için harekete geçildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çalışma Bakanlığı, 7 bin 500 liranın üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı.
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak. Bugün itibariyle emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7 bin 500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.
KOMİSYON BELİRLEYECEK
Başkan Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu. Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz'dan önce toplanarak açıklanacak zam oranını netleştirecek. Net 8 bin 506, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsura bakılarak karar verilecek.
AKADEMİSYENLERE ÖDEME YÜKSELECEK
Kamuda çalışan doktor, sağlık çalışanlarının ardından üniversitelerde görevli akademisyenlerin maaşlarının da yükselmesi için çalışma yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, uzman doktor maaşının 58 bin liraya çıktığını belirterek, "Akademik personelin maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunu düzenleyeceğiz. Akademik hayatla ilgili kapsamlı düzenlemeyi Temmuz'da yapacağımız çalışma var" şeklinde konuştu.
Taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmasını tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, düzenlemeyi Meclis açılır açılmaz yapacaklarını söyledi. Esnaf, çiftçi, küçük tüccar, mikro işletmelerin prim gün sayısını düşürmeye yönelik çalışma da tamamlandı. Meclis açılır açılmaz yapılacak düzenlemeyle, yanında az kişi çalışanların prim gün sayıları diğer sigortalılarla aynı olacak.
1 MİLYON EYT'Lİ İLK AYLIĞI ALDI
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında müracaat edenlerin sayısının 1.7 milyon olduğunu, 1 milyonunun ilk aylığını aldığını söyledi. Bilgin, "Mayıs'ta EYT'lilerin tamamı aylığını almış olacak. İşlemleri gecikenler aylıklarını birikmiş olarak alacak. Bir kısmının prim gün sayısı eksik, diğer şartları tutmuyor. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz" dedi.