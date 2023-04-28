T10X’te teslimatları Mayıs ayından itibaren hızlandırılacak!

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobile dair merak edilen detayları açıkladı. Mart sonunda ilk seri üretim araçları bantlardan indirdiklerini kaydeden Karakaş, "Mart'ın 23'üne kadar birçok aracı üretip, testlere gönderdik. 300'ün üzerinde araç üretmişizdir. Seri üretim standartlarında ürettiğimiz araçların sayısı ise 200'ün üzerinde. Bunun 40'ını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" dedi.





2024 SONUNDA YURT DIŞINDA

Mayıs ve Haziran'da daha fazla adetlerde teslimat olacağını belirten Karakaş, "Mayıs'ta takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Bir sonraki modeli 2024'ün sonuna yetiştirmek istediklerini aktaran Karakaş, "2024'ün sonu, 2025'in başı yurt dışına açılacağımız bir dönem olacak. Yıl sonunda 25 kilometrede bir olmak üzere 650'ye yakın şarj istasyonumuz olacak" dedi.

KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELDİ

BDDK, yer- li elektrikli araçlar için kredi alt sınırını yükselti. 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçlar için yüzde 70'ine kadar 48 ay vade ile kredi kullanılabilecek. 900 bin lira ile 1.8 milyon lira arasındaki araçlar için yüzde 50'sine kadar 36 ay vade ile 1.8 milyon ile 2.2 milyon lira arasındaki araçlar için yüzde 30'na kadar 24 ay vadeli, 2.2 milyon lira ve 2.8 milyon lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar da 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek.