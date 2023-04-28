14.764 TL memura, 9.845 TL emekliye yatacak! 4a,4b,4c'liye EK ZAM ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı tahminine göre yeni maaşlar ortaya çıktı. 3 aylık kesinleşen enflasyon rakamları dikkate alınarak bileşik 6 aylık enflasyon hesapları yapıldı. Bu nedenle memur ve memur emeklileri maaşları hakkında araştırmaları hızlandırdı. TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam enflasyon 12,52 oldu.İşte Temmuz 2023 memur ve emekli zamlı maaşları...
EMEKLİ VE MEMURUN 3 AYLIK ZAM ORANI
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.
3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52
TEMMUZ ZAM ORANI HESAPLARI
Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,61
6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,61
6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,61