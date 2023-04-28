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    • Ekonomi
    • 28.04.2023 09:03
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    • 28.04.2023 09:03
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    14.764 TL memura, 9.845 TL emekliye yatacak! 4a,4b,4c'liye EK ZAM ne kadar olacak?

    Zamlı memur maşları en sık aratılanlar arasında yer alıyor 2023 temmuz ayında yapılacak ek zam için araştırmalar hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.İşte 6 aylık enflasyon farkına göre yapılan zamlı memur maaşları...

    takvim.com.tr
    Memura ek zam ne kadar olacak?

    6 aylık enflasyon farkı tahminine göre yeni maaşlar ortaya çıktı. 3 aylık kesinleşen enflasyon rakamları dikkate alınarak bileşik 6 aylık enflasyon hesapları yapıldı. Bu nedenle memur ve memur emeklileri maaşları hakkında araştırmaları hızlandırdı. TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam enflasyon 12,52 oldu.İşte Temmuz 2023 memur ve emekli zamlı maaşları...

    EMEKLİ VE MEMURUN 3 AYLIK ZAM ORANI

    3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.

    3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52

    3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52

    Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

    TEMMUZ ZAM ORANI HESAPLARI

    Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,61

    6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61

    Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,61

    6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,61

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

        Memur

        Ocak 2023: 11 bin 848 TL

        3 aylık (Yüzde10,52): 13 bin 094 tL

        6 aylık (Yüzde 24,61): 14 bin 764 TL

        Memur Emeklisi

        Ocak 2023: 7 bin 901 TL

        3 aylık (Yüzde10,52): 8 bin 732 TL

        6 aylık (Yüzde 24,61): 9 bin 845 TL

        1 MAYIS MEMURA ZAM VAR MI?

        Memur sendikaları memurlar için seçim öncesinde bir müjde gelmesini bekliyor, ancak memura ara zam konusunda resmi yapılmış bir açıklama yok.
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        Haberler Ekonomi 14.764 TL memura, 9.845 TL emekliye yatacak! 4a,4b,4c'liye EK ZAM ne kadar olacak?
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