14.764 TL memura, 9.845 TL emekliye yatacak! 4a,4b,4c'liye EK ZAM ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı tahminine göre yeni maaşlar ortaya çıktı. 3 aylık kesinleşen enflasyon rakamları dikkate alınarak bileşik 6 aylık enflasyon hesapları yapıldı. Bu nedenle memur ve memur emeklileri maaşları hakkında araştırmaları hızlandırdı. TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam enflasyon 12,52 oldu.İşte Temmuz 2023 memur ve emekli zamlı maaşları...