Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na rekor başvuru!





TEZGAHA İNDİRİM GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 13 büyükşehirdeki pazarcıların da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme esnafı sevindirdi. Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesiyle masraflarının azalacağını belirterek, "Yıllık en faz 6 bin lira pazarcıların cebinde kalacak.

Pazarcı esnafımızın maliyeti düşünce bu durum satılan ürünlerin fiyatına da yansır ve fiyatlar bir miktar düşer. Bu sayede satış artar ve esnaf daha çok kazanır" dedi. İstanbul'da faaliyet gösteren pazarcı esnafı Cumali Kabaksız da "Giderlerimiz azalınca tezgahlardaki fiyatlara da düşüş olarak yansıyacak. Vergilerin yüksek olması bizi zor duruma sokabiliyordu. Yeni düzenleme pazarcı esnafın faydasına olacaktır'' diye konuştu.

BAĞ-KUR'LULARA PRİM MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Bağ-Kur'luların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebi olduğunu anımsatan Bilgin, şu bilgileri verdi: "Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür." Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz" diye konuştu.



GÜVEN 1.5 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 3.5 artarak 102.2 ile 2021'in Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tüketici güven endeksi yüzde 9.2 ile 7.5 yılın en yüksek artışı sergileyerek 87.5 ile 2018'in Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel kesimin güveni yüzde 1 artarak 105.1 ile 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1.1 artarak 118.1'e yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0.1 gerileyerek 88.4 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1.3'lük düşüşle 116.2 seviyesine geriledi.



MERKEZ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün gerçekleştirdiği bu yılın dördüncü toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, "Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyrederken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir" denildi.