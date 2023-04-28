Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na rekor başvuru!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Yarısı Bizden' kampanyası büyük ilgi gördü. Kentsel dönüşüm kapsamında ilk etapta İstanbul'da başlatılan kampanyaya başvuru yağdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün başvuruların başladığı 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na 244 bin 36 bağımsız bölüm için 37 bin 355 başvuru geldiğini duyurdu. Başvuru yapılan bina sayısının 17 bin 775 olduğunu belirten Bakan Kurum, "İstanbulumuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.
SON TARİH 29 MAYIS
Başvuruların 29 Mayıs'a kadar devam edeceği kampanya kapsamında, oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. İsteyen vatandaşlara kredi desteği de sağlanacak. Yine vatandaşlara kira ve taşınma yardımları da söz konusu olacak.
TEZGAHA İNDİRİM GELİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 13 büyükşehirdeki pazarcıların da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme esnafı sevindirdi. Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesiyle masraflarının azalacağını belirterek, "Yıllık en faz 6 bin lira pazarcıların cebinde kalacak.
Pazarcı esnafımızın maliyeti düşünce bu durum satılan ürünlerin fiyatına da yansır ve fiyatlar bir miktar düşer. Bu sayede satış artar ve esnaf daha çok kazanır" dedi. İstanbul'da faaliyet gösteren pazarcı esnafı Cumali Kabaksız da "Giderlerimiz azalınca tezgahlardaki fiyatlara da düşüş olarak yansıyacak. Vergilerin yüksek olması bizi zor duruma sokabiliyordu. Yeni düzenleme pazarcı esnafın faydasına olacaktır'' diye konuştu.
BAĞ-KUR'LULARA PRİM MÜJDESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Bağ-Kur'luların emekliliği hak etme koşullarının SSK'lılar ile aynı seviyeye getirilmesi yönünde talebi olduğunu anımsatan Bilgin, şu bilgileri verdi: "Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür." Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz" diye konuştu.
GÜVEN 1.5 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 3.5 artarak 102.2 ile 2021'in Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tüketici güven endeksi yüzde 9.2 ile 7.5 yılın en yüksek artışı sergileyerek 87.5 ile 2018'in Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel kesimin güveni yüzde 1 artarak 105.1 ile 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1.1 artarak 118.1'e yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0.1 gerileyerek 88.4 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1.3'lük düşüşle 116.2 seviyesine geriledi.
MERKEZ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün gerçekleştirdiği bu yılın dördüncü toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, "Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyrederken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir" denildi.
ZENGİN LİSTE!
Dünyada en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehirler açıklandı. 340 bin milyonerle dünyanın en yüksek servetine sahip bireylerine ev sahipliği yapan şehir New York oldu. Henley&Partners'ın raporunda, ABD ve Çin'deki şehirler dünyanın en zengin 10 şehri arasında başı çekerken, Avrupa'da ise yalnızca Londra ilk 10'a girdi.
İstanbul da Varşova, Barcelona, Milan, Kahire gibi şehirlerin önünde gelerek 51. sırada yer aldı. Rapora göre, İstanbul'da en az 1 milyon dolar serveti olan sayısı 16 bin 300 olarak belirlenirken, en az 100 milyon dolar serveti bulunanlar ise 62 oldu. En az 1 milyar dolar serveti olanların sayısı da 10 olarak belirtildi.