Çalışana büyükşehir tazminatı! Kamu çalışanlarına hangi destekler geliyor?

Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde, Ege, Akdeniz kıyılarındaki illerde görev yapmak istemiyor. Aralarında öğretmen, polis, doktor ve sağlık çalışanlarının da olduğu kamu çalışanlarının ilk tercihi Anadolu şehirleri haline geldi. AK Parti kurmayları, "Büyükşehirlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Yaşam şartları ile maliyetler arasında dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrası bu dengesizliği ortadan kaldırılacak düzenlemeler yapılacak" şeklinde konuştu.