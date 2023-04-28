Çalışana büyükşehir tazminatı! Kamu çalışanlarına hangi destekler geliyor?

Kamu çalışanlarına yeni destek için kollar sıvandı. Büyükşehirlerde yaşayan devlet memurlarının durumunun düzeltilmesi için düğmeye basıldı. Memurlara büyükşehir tazminatı, kira yardımı ya da lojman gibi destekler sağlanması planlanıyor.
BEYANNAMEDE VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi yer aldı. Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı.
Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde, Ege, Akdeniz kıyılarındaki illerde görev yapmak istemiyor. Aralarında öğretmen, polis, doktor ve sağlık çalışanlarının da olduğu kamu çalışanlarının ilk tercihi Anadolu şehirleri haline geldi. AK Parti kurmayları, "Büyükşehirlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Yaşam şartları ile maliyetler arasında dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrası bu dengesizliği ortadan kaldırılacak düzenlemeler yapılacak" şeklinde konuştu.
KİRA YARDIMI DA OLACAK
1990'lı yıllarda terörün yoğun olduğu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan memura ek ödemeler yapılıyordu. Memurun rahat nefes alması için seçimden hemen sonra metropollerde yaşayanlara dönük düzenleme yapılacak. Memura büyükşehir tazminatı ödenecek. Kira yardımı da yapılacak. Polis, öğretmen gibi meslekler için lojman olanağı tanınması da çalışmalar arasında. Zübeyda YALÇIN