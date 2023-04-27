Emekliye-Ev kadınına vergi yok! Emlak vergisi nasıl alınır? EYT'liler ve bu yıl ev satanlar verecek mi?





Hangi EYT'liler muafiyet kapsamında. Bu yıl emekli olan ödeyecek mi?

Tek konutu olan emekliler başka bir gelirleri de yoksa bu konutları için emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu nedenle çalışmayan EYT'liler bu avantajdan yararlanacak. Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl emekli olup bildirimde bulunan EYT'liler, gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak. Muafiyetten yararlanacak EYT'lilerin bunun için konutun bağlı olduğu belediyeye sadece ilgili formu doldurarak başvurması yetiyor.