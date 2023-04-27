Emekliye-Ev kadınına vergi yok! Emlak vergisi nasıl alınır? EYT'liler ve bu yıl ev satanlar verecek mi?

Ev sahipleri dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde 2023 yılına ilişkin ilk taksitin Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? Kimler muaf tutulacak? EYT'liler de vergi muafiyetinden yararlanabilecek mi? İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Vergi nasıl hesaplanıyor?
2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani yüzde 61,465 artırıldı. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor.
Yeni alınan evin emlak beyannamesi ne zaman verilmeli?
Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart. Örneğin; bu yıl Ocak ayında ev aldıysanız 31 Aralık 2023 tarihine kadar emlak vergisi bildirimi yapmanız gerekiyor.
Bu yıl ev alan vergiyi ne zaman ödemeye başlar?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024 yılında başlar.