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    • Ekonomi
    • 27.04.2023 09:34
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    • 27.04.2023 09:35
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    EYT emeklilik başvurusunda tahsis talep, aylık alıyor mu ne demek? BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023! Evrak beklemede ne demek?

    Evrak beklemede ne demek, EYT emeklilik başvurusunda tahsis talep, aylık alıyor mu ne demek sorusu sıkça sorgulanır oldu. SGK'ya EYT kapsamında emeklilik başvurusunu e devlet ekranı üzerinden yapan vatandaşlar ''Evrak beklemede'' , ''tahsis talep'' , ''aylık alıyor mu?'' gibi ibarelerle karşılaşıyor. İşte merak edilenler...

    Evrak beklemede ne demek?

    EYT emeklilik başvurularını tamamlayanlar ilk emekli maaşını alırken henüz başvuru yapmamış olanlar internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt arıyor. Özellikle ''Evrak beklemede ne demek? EYT emeklilik başvurusunda tahsis talep, aylık alıyor mu ne demek?'' soruları sık aratılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve EYT emeklilik başvuru sonuç sorgulama ekranı...

    SGK GELEN EVRAK BEKLEMEDE NE DEMEK?

    SGK Doküman Yönetim Sistemi evrak takip ve sorgulama sürecinin rahatlıkla yapılmasını sağlıyor, evrak beklemede ise başvuruların henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.

    EYT BAŞVURU AYLIK ALIYOR MU NE DEMEK?

    EYT başvurularında sıkça merak edilen "Aylık alıyor mu?" sorusu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir aylık alan kişiler için "Evet", almayanlar için "Hayır" seçeneğini işaretliyor. (Örnek: Dul maaşı)

    EYT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 7 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

    E-DEVLET EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

    EYT EMEKLİLİK BAŞVURU TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

        Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.

        Başvuru yapanların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

        e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

        Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

        EMEKLİLİK EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        EYT başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvurusu adımları şu şekilde:

        turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

        Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

        Ardından ekrana gelen 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

        Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

        SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

        Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın.

        TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

        Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

            Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

            'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın.

            Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın.

            Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.
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            Haberler Ekonomi EYT emeklilik başvurusunda tahsis talep, aylık alıyor mu ne demek? BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023! Evrak beklemede ne demek?
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