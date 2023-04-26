EYT emeklilik başvurusunda tahsis talep, aylık alıyor mu ne demek? BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023! Evrak beklemede ne demek?

EYT emeklilik başvurularını tamamlayanlar ilk emekli maaşını alırken henüz başvuru yapmamış olanlar internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt arıyor. Özellikle ''Evrak beklemede ne demek? EYT emeklilik başvurusunda tahsis talep, aylık alıyor mu ne demek?'' soruları sık aratılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve EYT emeklilik başvuru sonuç sorgulama ekranı...
SGK GELEN EVRAK BEKLEMEDE NE DEMEK?
SGK Doküman Yönetim Sistemi evrak takip ve sorgulama sürecinin rahatlıkla yapılmasını sağlıyor, evrak beklemede ise başvuruların henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.
EYT BAŞVURU AYLIK ALIYOR MU NE DEMEK?
EYT başvurularında sıkça merak edilen "Aylık alıyor mu?" sorusu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir aylık alan kişiler için "Evet", almayanlar için "Hayır" seçeneğini işaretliyor. (Örnek: Dul maaşı)
EYT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 7 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
E-DEVLET EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
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