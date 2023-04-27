Başkan Erdoğan'ın vergi desteği müjdesi tezgahlara yansıyacak! En az yüzde 20 indirim

Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın verdiği haberin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar şunları söyledi:

"Büyükşehir olmamız ile birlikte, basit usule tabi olan esnafımız gelir vergisine tabi oldu. Buda esnafımıza külfet getirdi. Esnaf da bu külfet nedeniyle artan maliyeti tezgaha yansıtıyordu. Doğal olarak, tekrardan basit usule dönmemiz ile birlikte tezgahtaki ürünlerde yüzde 20'lere varan bir indirim olacak.