Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.04.2023 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2023 08:44
    ABONE OL

    Bankalardan ay sonu kıyağı! Net kazanç kalem kalem hesaplandı meblağ değişti! 32 günlük 52.000 TL mevduat faizi...

    Bankaların mevduat faiz oranları nisan ayının sonuyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Mevduat hesabı açacak olanlar ya da mevcut hesaplarını değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean takip ediyor. Vatandaşlar mevcut parasının 32 günlük faizini öğrenerek, birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Mevduat hesapları, risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek oluyor. Bu doğrultuda nisan ayı sonu faiz oranlarını sizlere tek tek aktarıyoruz.

    Bankalardan ay sonu kıyağı! Yeni rakamlar gözleri fal taşı gibi açtı, meblağ katlanıyor! 32 günlük 52.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

    Birikim yapmak ve parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen pek çok insan günümüzde mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları, nakit parası olan ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi ise yatırım yapacak olanların kazançlarını önceden tahmin etmelerine yardımcı oluyor.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %30,00
    Net Getiri
    1.299,29 TL
    Vade Sonu Ödeme
    53.299,29 TL

    QNB FİNANSBANK

    Faiz Oranı
    %25,50
    Net Getiri
    1.104,39 TL
    Vade Sonu Ödeme
    53.104,39 TL

    ODEABANK

    Faiz Oranı
    %30,00
    Net Getiri
    1.299,29 TL
    Vade Sonu Ödeme
    53.299,29 TL

    ALTERNATİF BANK

    Faiz Oranı
    %30,00
    Net Getiri
    1.299,29 TL
    Vade Sonu Ödeme
    53.299,29 TL

        CEPTETEB

        Faiz Oranı
        %30,00
        Net Getiri
        1.299,29 TL
        Vade Sonu Ödeme
        53.299,29 TL

        ING

        Faiz Oranı
        %27,00
        Net Getiri
        1.169,36 TL
        Vade Sonu Ödeme
        53.169,36 TL

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı
        %16,00
        Net Getiri
        692,95 TL
        Vade Sonu Ödeme
        52.692,95 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Katılım
        Haberler Ekonomi Bankalardan ay sonu kıyağı! Net kazanç kalem kalem hesaplandı meblağ değişti! 32 günlük 52.000 TL mevduat faizi...
            loading
            SON DAKİKA