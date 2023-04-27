Asgari ücretliye refah payı! Ara zam formülleri neler? Nasıl yansıyacak?

Asgari ücrete Temmuz'da geçen yılki gibi bir ara zam yapılması gündemde. Bu artışta bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları belirleyici olurken, bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Nisan için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Buna göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak. Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 25, 30 ya da 35'i bulabilecek.