2023 TCMB faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası Nisan 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman? FAİZ KARARI ne olacak?

TCMB faiz kararı büyük bir heyecanla bekleniyor. Faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu yer alıyor. Peki, TCMB faiz kararı saat kaçta? İşte detaylar...