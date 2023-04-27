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    • Ekonomi
    • 27.04.2023 09:45
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    • 27.04.2023 09:45
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    2023 TCMB faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası Nisan 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman? FAİZ KARARI ne olacak?

    TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. TCMB Nisan faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi! Mart ayında açıklanan faiz kararına göre vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmedi ve yüzde 8,5'da sabit kaldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

    TCMB faiz kararı büyük bir heyecanla bekleniyor. Faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu yer alıyor. Peki, TCMB faiz kararı saat kaçta? İşte detaylar...

    MERKEZ BANKASI NİSAN FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    TCMB Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 27 Nisan'da olacak. Merkez Bankası faiz kararını ise aynı gün saat 14:00'de açıklayacak.

    MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,5'da sabit bıraktı.

    EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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        Haberler Ekonomi 2023 TCMB faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası Nisan 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman? FAİZ KARARI ne olacak?
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