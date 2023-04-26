Adalet Bakanlığı düğmeye bastı: Kira artışına fren!

Fahiş kiraya fren için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışına yüzde 25 sınırı getiren düzenlemenin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yönelik de yaptırım için çalışma yapıldığını söyledi. Bozdağ, şu bilgileri verdi:

Bir yandan sürenin uzatılması, bir yandan da fahiş kira artışlarına yani haklı bir neden olmadan, piyasa koşullarına aykırı biçimde sırf haksız kazanç elde etmek maksadıyla buna girişiyorsa bunu kanun bir yaptırıma bağlayabilir.

3 alternatif hazırladık. Hapis cezası olabilir, adli para cezası olabilir, idari para cezası öngörülebilir. İdari para cezası olursa kabahat olur, ayrı bir kanunda düzenlenmesi gerekir ama diğerleri Türk Ceza Kanunu'nda. Bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bir değişikliğin yapılması yönünde.

2.7 MİLYARLIK CEZAYA ONAY

Rekabet Kurulu'nun haklarında verdiği 2.7 milyar liralık idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı. Mahkemece tüm davaların reddine karar verilerek, söz konusu teşebbüsler hakkında verilen kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde karara karşı istinaf yolu açık bulunuyor. Rekabet Kurulu, Coronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2.7 milyar lira idari para cezası uyguladı. Barış ŞİMŞEK

BANK ŞU APPLE'A!

ABD'de bankacılık iflasları sonrası mevduat rekabeti kızışırken, Apple ile Goldman Sachs'ın yıllık yüzde 4.15 faizli mevduat hesabı sunacağını açıklaması tartışma başlattı. "Apple bankaya mı dönüşüyor" tartışması başlarken, Forbes bu ortaklığın bankacılık sektörünün geleceği olduğu yorumunu yaptı. Dergi, "Geleneksel bankalara olan güven azalırken, teknoloji ve finans dünyasının en ikonik iki ismi bir araya gelerek Amerika'nın en güçlü FinTech'ini yaratıyor" yorumları geldi.