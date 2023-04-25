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    'Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular başlıyor: Tapusu olan herkes başvurabilecek!

    ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular yarın başlıyor. Başvuruda gelir şartı olmayacak. Tapusu olan herkes başvurabilecek. Proje İstanbul’da başlayıp 7 bölgeye yayılacak.

    Herkese dönüşüm fırsatı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen soruları yanıtladı:



    - KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
    İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun, 5 yılda yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.
    -KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?
    Öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.
    - BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
    Herhangi bir ücret ödenmeyecek.



    BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
    26 Nisan-29 Mayıs arasında başvurulabilecek.
    - FAZLA BAŞVURU OLURSA NE YAPILACAK?
    Dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.
    - BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?
    Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.



        -BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?
        2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde sözleşme yapılacak, dönüşüm başlatılacak.
        2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?
        Hisseleri oranında paydaşların en az 3'te 2 çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak.



        - BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
        Yapabilir.
        -HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURABİLİR Mİ?
        Yapabilir.
        - KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?
        Konutlar TOKİ tarafından yapılacak.
        -ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?
        Yapımdan önce zemin etüdü olacak.



        - BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?
        Olmayacak.
        - BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?
        Bina boşaldıktan sonra en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.
        - DAHA ÖNCE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL Mİ?
        Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.



            - YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?
            Dönüşüm kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek.
            -KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?
            Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.



            DAİRELER 100-120 METREKARE OLACAK
            Bakan Kurum, "İnşa etmeyi planladığımız 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak. İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, güvenli yapılar olacaklar" dedi.

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            Yarısı bizden kampanyasının detayları neler?
            Haberler Ekonomi 'Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular başlıyor: Tapusu olan herkes başvurabilecek!
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