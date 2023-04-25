'Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular başlıyor: Tapusu olan herkes başvurabilecek!





- KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun, 5 yılda yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

-KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?

Öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.

- BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Herhangi bir ücret ödenmeyecek.