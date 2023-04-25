'Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular başlıyor: Tapusu olan herkes başvurabilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen soruları yanıtladı:
- KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun, 5 yılda yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.
-KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?
Öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.
- BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Herhangi bir ücret ödenmeyecek.
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
26 Nisan-29 Mayıs arasında başvurulabilecek.
- FAZLA BAŞVURU OLURSA NE YAPILACAK?
Dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.
- BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?
Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.