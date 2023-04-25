Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Türkiye'den kabin memuru almak için düğmeye bastı. Şirket, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için bugün Antalya'da bir otelde değerlendirme günü düzenliyor. Başvurular İngilizce özgeçmiş ve bir fotoğraf ile internetten yapılırken, adaylara tüm günü mülakat alanında geçirecek şekilde hazırlıklı gelmeleri konusunda uyarı yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai'de çalışacak olan kabin ekibi üyelerinin tamamı, vergiden muaf maaş, ücretsiz konaklama, işe gidiş-geliş transfer imkânı, kapsamlı bir sağlık sigortası, alışverişlerde ve etkinliklerde özel indirimleri içeren istihdam paketinden faydalanabiliyor.
1 SAATE BİLE TAM YEVMİYE
8 sene çalıştığı işyerinden çıkartılan işçi iş mahkemesinin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai, bayram ve hafta tatili alacakları için yargıya başvurdu. Davaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı: "İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır."
1 MİLYARINCI YOLCUYA 1 MİLYON MİL HEDIYE
Türk Hava Yolları (THY), 1 milyarıncı yolcusu Mustafa Balcı'ya 1 milyon mil hediye etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ailesi ile Adıyaman'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Mustafa Balcı'ya, hediye 1 milyon mil yüklenen çeki verdi. Bolat, "90 yılda 1 milyar yolcuya ulaşan markamız, 8 yıl sonra 2031'de ise 2 milyarıncı yolcuya ulaşmayı hedefliyor" şeklinde konuştu.
4 GÜNDE 880 BIN KİŞİ UÇTU
İstanbul Havalimanı önceki gün gerçekleşen bin 548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti. İstanbul Havalimanı ayrıca Mart ayında günlük ortalama bin 263 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
AVRASYA TÜNELI REKOR KIRDI
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirtti. Tüneldeki araç yoğunluğundaki artışın devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bir rekor daha kırdık. 22 Nisan'da tüneli 85 bin 437 araç kullanarak, günlük en yüksek geçiş sayısına ulaştık" dedi.