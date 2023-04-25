



103 BİN İŞLETMEYE 9.1 MILYAR TL

KOSGEB, geçen yıl Türkiye'nin 7 bölgesinde, imalattan inşaata, ulaştırmadan bilgi ve iletişime kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 102 bin 828 işletmeye destek sağladı. Kurum tarafından bu işletmelere sağlanan desteğin tutarı da 9 milyar 112 milyon 426 bin 104 lirayı buldu. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden 99 bin 567 işletme yararlandı.

YAKLAŞIK 49 BİN

3 bin 261 işletme ise Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanları kullandı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında tanınan şartlardan yararlanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu toplam işletme sayısı 48 bin 943 olarak kayıtlara geçti. Bu destek içinde Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla sağlanan 7.5 milyar liralık destek öne çıktı.



MİKRO FİRMALAR İLK SIRADA

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteğin yüzde 82.4'ünün mikro, yüzde 15.7'sinin küçük, yüzde 1.9'unun ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı görüldü. Desteklerin kullanımında imalat sektörü başı çekti. Bu alanda sağlanan desteklerin yüzde 69.9'una karşılık gelen 1 milyar 104 milyon 386 bin 237 lira söz konusu sektöre verildi. Yüzde 12.5'lik pay ile de toptan ve perakende ticaret, kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü takip etti.