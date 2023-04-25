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    Türk hostes aranıyor: Adaylarla mülakat olacak!

    130’u aşkın ülkeye uçan Emirates, Türkiye’den kabin memuru alımı için harekete geçti. Bugün Antalya’da değerlendirme günü yapılıyor.. İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli Ekonomi haberleri...

    Türk hostes arıyor

    Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Türkiye'den kabin memuru almak için düğmeye bastı. Şirket, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için bugün Antalya'da bir otelde değerlendirme günü düzenliyor. Başvurular İngilizce özgeçmiş ve bir fotoğraf ile internetten yapılırken, adaylara tüm günü mülakat alanında geçirecek şekilde hazırlıklı gelmeleri konusunda uyarı yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai'de çalışacak olan kabin ekibi üyelerinin tamamı, vergiden muaf maaş, ücretsiz konaklama, işe gidiş-geliş transfer imkânı, kapsamlı bir sağlık sigortası, alışverişlerde ve etkinliklerde özel indirimleri içeren istihdam paketinden faydalanabiliyor.



    1 SAATE BİLE TAM YEVMİYE
    8 sene çalıştığı işyerinden çıkartılan işçi iş mahkemesinin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai, bayram ve hafta tatili alacakları için yargıya başvurdu. Davaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı: "İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır."



    1 MİLYARINCI YOLCUYA 1 MİLYON MİL HEDIYE
    Türk Hava Yolları (THY), 1 milyarıncı yolcusu Mustafa Balcı'ya 1 milyon mil hediye etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ailesi ile Adıyaman'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Mustafa Balcı'ya, hediye 1 milyon mil yüklenen çeki verdi. Bolat, "90 yılda 1 milyar yolcuya ulaşan markamız, 8 yıl sonra 2031'de ise 2 milyarıncı yolcuya ulaşmayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

    4 GÜNDE 880 BIN KİŞİ UÇTU
    İstanbul Havalimanı önceki gün gerçekleşen bin 548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti. İstanbul Havalimanı ayrıca Mart ayında günlük ortalama bin 263 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    AVRASYA TÜNELI REKOR KIRDI
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirtti. Tüneldeki araç yoğunluğundaki artışın devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bir rekor daha kırdık. 22 Nisan'da tüneli 85 bin 437 araç kullanarak, günlük en yüksek geçiş sayısına ulaştık" dedi.

        YABANCI EV İÇİN ANTALYA'YI SEÇTİ
        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle iki ülkeden göç almaya devam eden Antalya'da, özellikle Rusların konut yatırımı artarak sürüyor. Türkiye'de yabancılara konut satışı ilk 3 ayda yüzde 24 düşerken, Antalya'da yüzde 21 arttı. Yabancıya her 100 konuttan 38'inin satışı, Antalya'da gerçekleşti. En çok satış yapılan yabancılar ise Ruslar oldu. Yabancılara satılan her 2.8 konuttan 1'ini Ruslar aldı.


        GİRİŞİMCİLERE 1 MİLYON TL
        KOSGEB bölgesek ve sektörel bazda hazırladığı destekler kapsamında, temiz enerji ve temiz teknolojiler konularında iş fikirleri olan İzmir ve Manisa'daki girişimcilere yönelik çağrıya çıktı. Çağrıya, İzmir ve Manisa'da temiz enerji ve temiz teknolojiler konularında iş fikirleri olan, 2020 sonrası gerçek kişi statüsünde bir firması bulunmayan, 1987 ve sonrası doğumlu girişimci adayları başvurabilecek. Kadınlarda yaş şartı aranmayacak. Adayların lisans mezunu olması gerekecek. Girişimciler, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden 5 Mayıs saat 23.39'a kadar başvuru yapabilecek. 30 girişimciye 1 milyon liraya kadar destek verilecek. Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 450 bin liraya, sağlayacağı istihdam için 360 bin liraya kadar destek alabilecek. Kira, ofis donanımı giderleri için 140 bin lira üst limitli destek kullanılabilecek. 30 bin liraya kadar mentorluk ve danışmanlık, 20 bin liraya kadar da kuruluş desteği sağlanacak.



        103 BİN İŞLETMEYE 9.1 MILYAR TL
        KOSGEB, geçen yıl Türkiye'nin 7 bölgesinde, imalattan inşaata, ulaştırmadan bilgi ve iletişime kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 102 bin 828 işletmeye destek sağladı. Kurum tarafından bu işletmelere sağlanan desteğin tutarı da 9 milyar 112 milyon 426 bin 104 lirayı buldu. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden 99 bin 567 işletme yararlandı.

        YAKLAŞIK 49 BİN
        3 bin 261 işletme ise Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanları kullandı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında tanınan şartlardan yararlanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu toplam işletme sayısı 48 bin 943 olarak kayıtlara geçti. Bu destek içinde Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla sağlanan 7.5 milyar liralık destek öne çıktı.

        MİKRO FİRMALAR İLK SIRADA
        KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteğin yüzde 82.4'ünün mikro, yüzde 15.7'sinin küçük, yüzde 1.9'unun ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı görüldü. Desteklerin kullanımında imalat sektörü başı çekti. Bu alanda sağlanan desteklerin yüzde 69.9'una karşılık gelen 1 milyar 104 milyon 386 bin 237 lira söz konusu sektöre verildi. Yüzde 12.5'lik pay ile de toptan ve perakende ticaret, kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü takip etti.


            80 ÜLKE İSTANBUL'DA BULUŞACAK
            Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, 3-6 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde açılıyor. Fuar, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile dünyanın dört bir yanından gelen, ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 36 iş kolunu bir araya getirmeye hazırlanıyor. Sektöründe, Avrasya'nın birinci, Avrupa'nın ikinci en büyük fuarı olan AYSAF'a 327 firma katılıyor. Fuarı 80'den fazla ülkeden 15 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ayakkabı yan sanayinin bu yılı 600 milyon çift ayakkabı üretimi ve 1.7 milyar dolar ihracat ile tamamlaması bekleniyor

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            Haberler Ekonomi Türk hostes aranıyor: Adaylarla mülakat olacak!
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