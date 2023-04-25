Gençlere çağrı var! İş fikri olana 450 bin TL! Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

6 ALANDA BAŞVURU

Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları çağrıya başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilenler, geri ödemesiz 450 bin lira sermaye desteği alabilecek.