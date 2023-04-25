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    Gençlere çağrı var! İş fikri olana 450 bin TL! Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

    Genç girişimcilere BİGG programı kapsamında 450 bin lira yatırım desteği için düğmeye basıldı. 6 tematik alanda iş fikri olanlar 147 uygulayıcı kuruluşa başvurabilecek. Destek yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    İş fikri olana 450 bin TL
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    TÜBİTAK'ın girişimci gençlere destek sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'nda yeni sayfa açıldı. BİGG Programı'nın yatırım tabanlı ilk çağrısına çıkıldı. İş fikri olan girişimcilere 450 bin liraya varan yatırım desteği verilecek. Bu yılın birinci dönem çağrısından itibaren destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak.

    6 ALANDA BAŞVURU
    Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları çağrıya başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilenler, geri ödemesiz 450 bin lira sermaye desteği alabilecek.

    HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
    Programdan yararlanmak için herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olma şartı aranıyor. Ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olma şartı da aranırken, iş fikri başvuruları 31 Mayıs'a kadar 147 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacak.

        SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
        Uygulayıcı kuruluşlar; birinci aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK'a ikinci aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. Birinci aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, programın ikinci aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek ikinci aşama panellerinde değerlendirilecek. Destek almaya uygun bulunan girişimciler şirket kuracak.



        DESTEK TAKVİMİ
        - 27 Mart-31 Mayıs: Ön başvurunun uygulayıcı kuruluş tarafından alınması
        - 27 Mart-15 Haziran: Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. aşama faaliyetleri
        - 1 Haziran-23 Haziran: TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
        - 7 Temmuz: Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK'a ulaştırması için son tarih
        - 10 Temmuz-21 Temmuz: Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması
        - Eylül-Ekim: 2. aşama panel değerlendirmeleri
        - Kasım: Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
        - Aralık: Şirket kurulumu ve sözleşmenin imzalanması
        - Ocak 2024: TÜBİTAK girişimci desteğinin başlangıç tarihi...

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        Haberler Ekonomi Gençlere çağrı var! İş fikri olana 450 bin TL! Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...
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