Gençlere çağrı var! İş fikri olana 450 bin TL! Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

TÜBİTAK'ın girişimci gençlere destek sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'nda yeni sayfa açıldı. BİGG Programı'nın yatırım tabanlı ilk çağrısına çıkıldı. İş fikri olan girişimcilere 450 bin liraya varan yatırım desteği verilecek. Bu yılın birinci dönem çağrısından itibaren destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak.
6 ALANDA BAŞVURU
Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları çağrıya başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilenler, geri ödemesiz 450 bin lira sermaye desteği alabilecek.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Programdan yararlanmak için herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olma şartı aranıyor. Ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olma şartı da aranırken, iş fikri başvuruları 31 Mayıs'a kadar 147 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacak.