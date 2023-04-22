Part-time işlerin önü açılacak! Çalışma hayatında güçlü hamleler devreye giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emeklilerin enflasyonun üzerinde artış ve refah payı almaları sağlanacağı vurgulanırken, tüm çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sözü verildi.

Parttime işlerin önü açılacak, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları kolaylaştırılacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlere yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bakım ekonomisi güçlenecek.

Hazal ATEŞ



İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLAR ARTACAK

2028 yılına kadar 6 milyon yeni istihdam yaratılması doğrultusunda, milyonlarca gencin nitelikli eleman olarak işgücü piyasasına girmesi sağlanacak. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarının sayısı artırılacak. İlk kez iş bulan, yeni iş kuran, iş kurmak isteyen gençlere kredi destekleri ve karşılıksız nakdi destekler artırılacak.