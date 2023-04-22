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    Part-time işlerin önü açılacak! Çalışma hayatında güçlü hamleler devreye giriyor

    AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde artış sağlanacak. Part-time işlerin önü açılacak, işsizlik maaşına erişim kolaylaşacak. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Part-time işlerin önü açılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emeklilerin enflasyonun üzerinde artış ve refah payı almaları sağlanacağı vurgulanırken, tüm çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sözü verildi.

    Parttime işlerin önü açılacak, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları kolaylaştırılacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlere yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bakım ekonomisi güçlenecek.
    Hazal ATEŞ

    İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLAR ARTACAK
    2028 yılına kadar 6 milyon yeni istihdam yaratılması doğrultusunda, milyonlarca gencin nitelikli eleman olarak işgücü piyasasına girmesi sağlanacak. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarının sayısı artırılacak. İlk kez iş bulan, yeni iş kuran, iş kurmak isteyen gençlere kredi destekleri ve karşılıksız nakdi destekler artırılacak.

    AVRUPALILAR GREVDE
    Almanya: Hamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimlarındaki güvenlik personelinin 20 Nisan'da başlayan 48 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesi 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor. Demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle de tren seferleri yapılmadı.

    İspanya: Grevler en çok sağlık, adliye ve ulaştırmada etkili oluyor. Bazı şehirlerde otobüs şoförleri iş bırakacaklarını açıkladı. Air Europa
    pilotları 1-4 Mayıs'ta grev kararı aldı.

    İngiltere: İş bırakma eylemine katılanlar arasında hekimler, hemşireler, öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personeli, avukatlar, demiryolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere, çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.

    Portekiz: Maaş artışı talepleri en çok eğitim, sağlık ve ulaştırma sektörlerindeki kamu çalışanlarında görülüyor.



    TESK: ESNAF MÜJDELİ HABER BEKLİYOR
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın müjdeli haber beklediğini söyledi. Primlerin SSK'lılarla eşitlenmesini, staj süresinin emeklilik için sayılmasını isteyen Palandöken, "SSK'lı çalışanlar 7200, Bağ-Kur'lular 9000 prim günüyle emekli oluyor. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli" dedi.

        TURİZME DOPING
        KAPADOKYA
        Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da geçiren yerli turistler, bölgede gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katılarak güneşin doğuşunu gökyüzünden izledi.



        BODRUM
        Ramazan Bayramı dolayısıyla Bodrum plajlarında yoğunluk yaşandı. Güneşi gören turistler, başta Gümbet ve Kumbahçe olmak üzere plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, güneşin tadını çıkardı.



        AYVALIK
        Bayram tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Feribot firmalarının bayramda yaklaşık 3 bin turisti Midilli Adası'na taşıması bekleniyor.



            DÜĞÜNE GELİN!
            Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lüks turistik tesislerde, 3 gün 3 gece süren ve renkli görüntülere sahne olan Hint düğünleri düzenleniyor. İlçede son olarak Dubai'de inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Kataria ve Vaswani ailelerinin kızları Anisha ve oğulları Shaan için bir otelde Hint düğünü organize edildi. Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı düğünde 45 tır malzeme kullanıldı.

            Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, gelinin babasının dünyanın en zengin 50 Hintlisi arasında yer aldığını belirtti. Covid-19 salgınından sonra Hint düğünü organizasyonlarının çok hızlı ilerlediğini anlatan Onat, "Bodrum'da bu yıl 20 düğün organize ettik. Türkiye'de 2023 için planladığımız 50 düğün var. 2024'te de 100'ün üzerinde düğün planlıyoruz" dedi.



            MENÜYÜ YENİLEDİ
            Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 'ekonomi've 'business' sınıfta yolcularına servis ettiği ikram menüsünü yeniledi. 'Business' kabinde iç hat uçuşlarda sunulan yemeklere ev yapımı omlet seçenekleri, yumurtalı değişik kahvaltı alternatifleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden meze seçeneklerine ek olarak, mangal ateşinde pişmiş Adana kebabı, ızgara çeşitleri, ev yapımı mantı, günlük taze olarak hazırlanan makarna gibi yenilikler eklendi.

            TAVUKÇULAR ÇİN'E 'AYAK' BASACAK
            Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün önemli ihraç kalemleri arasına girerken, tavukçular bu alanda hedef yükseltti. 50'ye yakın tavuk firmasının Tarım Bakanlığı'na Çin'e tavuk ayağı ihraç etmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Mevcutta Çin'e yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık tavuk ayağı satan tavukçuların bu alandaki ihracat hedefi ise yıllık 500 milyon dolara yükseldi.
            Barış ŞİMŞEK

            HAZİNE BAKANLIĞI 3.220 KİŞİ ALACAK
            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde toplam 3 bin 220 personel alımı yapılacağını duyurdu. Nebati, "Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde başarılar dilerim" dedi.

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            Haberler Ekonomi Part-time işlerin önü açılacak! Çalışma hayatında güçlü hamleler devreye giriyor
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