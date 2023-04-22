Part-time işlerin önü açılacak! Çalışma hayatında güçlü hamleler devreye giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emeklilerin enflasyonun üzerinde artış ve refah payı almaları sağlanacağı vurgulanırken, tüm çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sözü verildi.
Parttime işlerin önü açılacak, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları kolaylaştırılacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlere yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bakım ekonomisi güçlenecek.
Hazal ATEŞ
İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLAR ARTACAK
2028 yılına kadar 6 milyon yeni istihdam yaratılması doğrultusunda, milyonlarca gencin nitelikli eleman olarak işgücü piyasasına girmesi sağlanacak. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarının sayısı artırılacak. İlk kez iş bulan, yeni iş kuran, iş kurmak isteyen gençlere kredi destekleri ve karşılıksız nakdi destekler artırılacak.
AVRUPALILAR GREVDE
Almanya: Hamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimlarındaki güvenlik personelinin 20 Nisan'da başlayan 48 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesi 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor. Demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle de tren seferleri yapılmadı.
İspanya: Grevler en çok sağlık, adliye ve ulaştırmada etkili oluyor. Bazı şehirlerde otobüs şoförleri iş bırakacaklarını açıkladı. Air Europa
pilotları 1-4 Mayıs'ta grev kararı aldı.
İngiltere: İş bırakma eylemine katılanlar arasında hekimler, hemşireler, öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personeli, avukatlar, demiryolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere, çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.
Portekiz: Maaş artışı talepleri en çok eğitim, sağlık ve ulaştırma sektörlerindeki kamu çalışanlarında görülüyor.
TESK: ESNAF MÜJDELİ HABER BEKLİYOR
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın müjdeli haber beklediğini söyledi. Primlerin SSK'lılarla eşitlenmesini, staj süresinin emeklilik için sayılmasını isteyen Palandöken, "SSK'lı çalışanlar 7200, Bağ-Kur'lular 9000 prim günüyle emekli oluyor. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli" dedi.