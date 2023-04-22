Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çifte doğalgaz müjdesi vatandaşı sevindirdi! 1.821 TL cepte kalacak

Türkiye yerli ve milli gazına kavuşurken, doğalgaz vatandaşa müjdelerle birlikte geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler vatandaşlara çifte kazanç sağlayacak. Vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek. Faturalardan böylece aylık 151,75 lira alınmayacak. Sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde 1 yılda toplam bin 821 lira kalacak. Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak.
20 NİSAN MİLAT OLACAK
Vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak. Örneğin; 25 Nisan'da kesilecek bir faturada ücret olarak '0' yazarak vatandaşın son 1 aylık kullanımından ücret alınmayacak. Örneğin; 19 ya da 20 Nisan'da bir vatandaşa normal kullanımı karşılığı faturası kesildiyse, o ailenin de 19 ya da 20 Mayıs'ta gelecek olan faturasından ücret alınmayacak.
DEVRETME YOK
Uygulamanın detayları da netleşti. Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Sitelerde uygulanan merkezi ısıtma ücretlerinde de aynı şekilde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. 20 Nisan'dan sonra kesilecek faturalar noktasında site sakinlerinin de ısıtma için herhangi bir bedel ödememesi sağlanacak. Sonraki aylarda da hane başı 25 metreküp siteler için de düşürülerek faturalarının düşük oluşturulması sağlanacak.