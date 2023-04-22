Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çifte doğalgaz müjdesi vatandaşı sevindirdi! 1.821 TL cepte kalacak





DOĞALGAZ SEVİNCİ

Kayhan Sis/Trabzon: Karadeniz'den çıkartılan milli doğalgazımız artık hanelerimize giriyor. Hem ülkemizde kullanacağız hem de dışarıya satacağız. Artık eski Türkiye yok, kendi üreten Türkiye var.



Ahmet Özkan/Konya: Keşke gözlerim görseydi de bu mutluluğu canlı canlı görebilseydim. Hayal denilen her şey gerçeğe dönüştü. Türkiye düşmanları oturup Türkiye yüzyılını takip etsinler. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık yürümüyor, koşuyoruz.



Memiş Kadir Okutan/Kocaeli: Türkiye'nin kendi gazını çıkarmasından daha güzel ne olabilir? Üstelik, mutfak ve sıcak su bir yıl ücretsiz olacak.



Nuh Kanagöl/ Erzurum: Karadeniz gazı ile özellikle ısınma giderlerindeki maliyet azalışının yanında ülkemizin milli enerjiye sahip olması gurur verici bir durum. Bunlar bizim ortak sevincimiz olmalı.



Sedat Korkmaz/ Diyarbakır: Bedava doğalgaz müjdesi bizlere çifte bayram yaşattı. Bugünleri bize yaşatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.



Derya Reyhan Koç/Antalya: Devletimiz 'Karadeniz'de doğalgaz bulduk' deyince önce 'Gaz yok' dediler. Sonra 'Çıkartamaz' dediler. Ama Başkan Erdoğan önderliğinde çok kısa sürede çıkarttık. Şimdi ne bahane bulacaklar merak ediyorum. Ülkemle gurur duyuyorum.



Selda Avcı/ Kayseri: Cumhurbaşkanımız sayesinde yollar, hastaneler, okullar yapıldı. Sabrın meyvesi tatlı olurmuş ve oldu. Çok şükür artık kendi doğalgazımızı da kullanacağız.

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