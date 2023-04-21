Son dakika: Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından gelen hasar ihbarı 475 bini geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizmalarının yaygınlaştırılacağı vurgulanıyor.
Yeni dönemde zorunlu deprem sigortasının yerini DASK kapsamında deprem, sel gibi bütün afetleri kapsayan "zorunlu afet sigortası" alacak. Tek bir poliçe üzerinden tüm afetler sigorta kapsamına girecek. Afet sigortası bu yılın içinde uygulamaya girecek. Modelle üzerinde çalışmalar tamamlandı, ürünün çıkmasıyla birlikte sigorta şirketleri sisteme entegre olacak, poliçe satışları başlayacak. Afetleri kapsayacak sigortalar DASK'ın içinde verilecek.
İHBAR BEKLENMİYOR
DASK, yıkıldığı tespit edilen binalarda sigortalı ihbarını beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştiriyor. Sigorta eksperleri 10 ilde yoğun bir saha çalışması yürütmeye devam ediyor. İlgili kurumlarla koordineli çalışan DASK, hasar ihbarı yapılmadan, hem hasar süreçlerini hem de ödemeleri yapıyor. Hasar dosyaları oluşturulduktan sonra sigortalıların telefonlarına SMS ile hasar tespitini yapacak sigorta eksperinin adı, soyadı, telefon numarası gönderiliyor.