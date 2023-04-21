Son dakika: Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı





EN YÜKSEK TUTAR 640 BİN LİRA

DASK'ın ödediği en yüksek hasar rakamı 640 bin lira olup, bunun üstünde bir tutarı alabilmek için konut sigortası da yaptırılması gerekiyor. Konutun piyasa değeri 4 milyon lira da olsa DASK bunun 640 bin lirasını ödüyor. Ancak hem konut hem de içindeki eşyalar için sigorta yaptırılması durumunda yıllık ortalama fiyat 3.500 liraya kadar çıkıyor. Deprem durumunda DASK, poliçede yazan standart teminat tutarını ödüyor. Konut sigortası Çevre Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı metrekareye göre hesaplanan inşa maliyetini karşılıyor. Bu durumunda konutun yeniden inşa bedeli yatırılıyor.