Gümrüklerde yeni dönem: Denizlere “Duty Free” mağazalar kuruluyor

İSİMSİZ KARTLA ALIŞVERİŞ

Söz konusu yönetmelikle, isimsiz kredi kartlarıyla da alışveriş yapılabilmesi imkânı sağlandı. Satış mağazalarından, Türk bayraklı gemilere satış yapılabilmesi için bu gemilerin yurt dışı seferde sayılan gemi olduğunun gümrük idaresinden teyit edilmesi şartı getirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, gümrüksüz satış mağazası veya deposunun belirtilen faaliyet alanları dışında kullanıldığının tespitinin, mağaza ve depoların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına yol açan bir durum olduğu da yönetmeliğe eklendi.

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