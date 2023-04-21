Gümrüklerde yeni dönem: Denizlere “Duty Free” mağazalar kuruluyor

Ticaret Bakanlığı, Türk boğazlarından transit geçen gemiler ile yurt dışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermesi için denizlerde de gümrüksüz satış uygulaması olan "duty free" yani "vergisiz alışveriş" sistemini devreye alıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği"ne göre Türk boğazlarında da havalimanlarında olduğu gibi gümrüksüz satış noktaları kurularak yurtdışına giden ve gelen yolculara ürün satışı yapılacak. Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılacak. Mağazalar tütün mamulü ve alkollü içki satışı da yapacak.
İSTANBUL VE ÇANAKKALE
Türk boğazlarından transit geçen gemilerle yurtdışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermek amacıyla açılacak olan "duty free" mağazaları her iki boğazda da yer alacak.