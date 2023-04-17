Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Emekliye promosyon farkı! Yeni gelire göre ne kadar artış olacak? Nasıl yararlanılacak? İşte maaşa göre tutarlar...

    En düşük aylık ödemesini 5.500 liradan 7.500 liraya yükselten düzenleme, emeklilerin promosyonunu da artırdı. Taban aylık yasasından yararlanan emeklilere bir üst maaş diliminin promosyon tutarını alma imkanı doğdu. Başvuranlar farkı almaya başladı...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Emekliye promosyon farkı

    En düşük aylık ödemesinin 5.500 liradan 7.500 liraya çıkması, emeklilerin banka promosyonu tutarlarını da yükseltti. Taban aylık düzenlemesinden yararlanan, yani aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükselen emekliler, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alma imkanı elde etti. Daha önce 3.500-7.500 lira maaş aralığından promosyon alan emeklilere, böylece bu ödemesini yükseltme yolu açılmış oldu.



    EN ÇOK 4.150 TL FARK
    Örneğin; maaşı 7.500 liranın altındayken 3.500 lira promosyon alan emekli, şimdi maaşı 7.500 lira olduğu için en az 4.500 lira alabiliyor. Ancak seçtiği bankaya göre 7.650 lira alma imkanı da var. Yani bu emekli en az 1.000, en çok 4.150 lira avantaj sağlıyor.

    NASIL YARARLANILACAK?
    Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, ilk maaş ödemesinin ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını isteyebilecek ya da bankasını değiştirebilecek. Bunun için kalan sürenin parasını iade etmek gerekecek.



        NE KADAR İADE EDİLECEK?
        İade tutarı hesaplanırken alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 3.500 lira alan promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 33 ay kalan bir kişi 3.208,33 lira iade edecek.

        NE KADAR FARK VAR?
        Emeklilere yönelik mevcut kampanyalara göre; maaşı 7.500 liranın altında olanlar için promosyon tutarı 3.500-5.950 lira arasında. Aylığı 7.500 liraya çıkanların ise 4.500-7.650 lira arasında promosyon alma imkanı var. Bu kapsamda bankaların 7.500 liranın altı ile 7.500-10.000 lira maaş dilimleri için belirlediği promosyon tutarları arasında en az 1.000, en çok 1.750 lira fark bulunuyor. Yani aynı bankada devam edene 1.000 ile 1.750 lira arasında fark çıkıyor. Seçilen bankaya göre avantaj artabiliyor.



        KAMPANYA BİTMİŞSE
        Promosyonu aldığı sırada kampanyadan yararlanıp yüksek tutardan promosyon alan emeklilerin bazılarının ise bankaları kampanyaları bitirmiş durumda. Bu nedenle maaşları yükseldiği halde promosyon tutarları yükselmiyor. Bu emekliler ise banka değiştirerek yüksek tutarlardan yararlanabilecek.



            EYT'LİLER DE AVANTAJLI
            Taban aylık düzenlemesinden yararlanan EYT'liler de promosyonlarını 7.500-10.000 lira maaş aralığı için belirlenen tutar üzerinden alabiliyor. 7.500 liradan az maaş ödenecek olsa seçtiği bankaya göre 3.500 ile 7.000 lira arasında promosyon alabilecek olan EYT'liler, 7.500 lira düzenlemesi sayesinde 4.500-9.000 lira arasındaki promosyon tutarlarından yararlanabiliyor.



            ALBARAKATÜRK: 3.500-7.500 TL arası: 5.500 TL 7.500-10.000 TL arası: 6.000 TL

            AKBANK: 3.500-7.499 TL arası: 4.850 TL 7.500-9.999 TL arası: 6.250 TL

            DENİZBANK: İlk defa aylık alacak EYT'liler için 3.500-7.500 TL arası: 7.000 TL 7.500-10.000 TL arası: 9.000 TL

            FİBABANKA: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL

            GARANTİ BBVA: 3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL 7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL

            HALKBANK: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL

            ING: 3.500-7.500 TL arası: 5.950 TL 7.500-10.000 TL arası: 7.650 TL

            İŞ BANKASI: 3.500-7.499 TL arası: 5.250 TL 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL

            KUVEYT TÜRK: 3.500-7.499 TL arası: 5.600 TL 7.500-10.000 TL arası: 7.200 TL

            ŞEKERBANK: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL

            QNB FİNANSBANK: 3.500-7.499 TL arası: 5.600 TL 7.500-9.999 TL arası: 7.200 TL

            TÜRKİYE FİNANS: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL 2 otomatik fatura talimatı verenlere ödenen para da ilk maaş aralığında 1.000 lira iken, üst aralıkta 1.500 lira oluyor.

            VAKIFBANK: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL

            YAPI KREDİ: 3.500-7.499 TL arası: 5.250 TL 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL

            ZİRAAT BANKASI: 3.500-7.500 TL arası: 3.500 TL 7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Karmod
            Haberler Ekonomi Emekliye promosyon farkı! Yeni gelire göre ne kadar artış olacak? Nasıl yararlanılacak? İşte maaşa göre tutarlar...
                loading
                SON DAKİKA