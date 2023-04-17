En düşük aylık ödemesinin 5.500 liradan 7.500 liraya çıkması, emeklilerin banka promosyonu tutarlarını da yükseltti. Taban aylık düzenlemesinden yararlanan, yani aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükselen emekliler, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alma imkanı elde etti. Daha önce 3.500-7.500 lira maaş aralığından promosyon alan emeklilere, böylece bu ödemesini yükseltme yolu açılmış oldu.
EN ÇOK 4.150 TL FARK
Örneğin; maaşı 7.500 liranın altındayken 3.500 lira promosyon alan emekli, şimdi maaşı 7.500 lira olduğu için en az 4.500 lira alabiliyor. Ancak seçtiği bankaya göre 7.650 lira alma imkanı da var. Yani bu emekli en az 1.000, en çok 4.150 lira avantaj sağlıyor.
NASIL YARARLANILACAK?
Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, ilk maaş ödemesinin ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını isteyebilecek ya da bankasını değiştirebilecek. Bunun için kalan sürenin parasını iade etmek gerekecek.