NE KADAR FARK VAR?

Emeklilere yönelik mevcut kampanyalara göre; maaşı 7.500 liranın altında olanlar için promosyon tutarı 3.500-5.950 lira arasında. Aylığı 7.500 liraya çıkanların ise 4.500-7.650 lira arasında promosyon alma imkanı var. Bu kapsamda bankaların 7.500 liranın altı ile 7.500-10.000 lira maaş dilimleri için belirlediği promosyon tutarları arasında en az 1.000, en çok 1.750 lira fark bulunuyor. Yani aynı bankada devam edene 1.000 ile 1.750 lira arasında fark çıkıyor. Seçilen bankaya göre avantaj artabiliyor.