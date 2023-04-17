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    • Ekonomi
    • 17.04.2023 08:41
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    • 17.04.2023 09:26
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    Bu hafta öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Ödeme tarihleri...

    Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilip verilmeyeceği hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." ifadelerini kullanmasının ardından öğrenciler bayram ikramiyesi için beklentilerini artırdı. Peki, Bu hafta öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bu hafta öğrencilere bayram harçlığı yatacak mı 2023?

    Öğrencilere bayram ikramiyesinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kala emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başladı. Peki, Bu hafta öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte merak edilenler!

    ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

    BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

    Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan'da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

    Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz'da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

        AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

        AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler için şu müjdeleri verdi;

        10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET: Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.



        ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

        Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.
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        Karmod
        Haberler Ekonomi Bu hafta öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı yatacak mı 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Ödeme tarihleri...
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