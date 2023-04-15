THY 2033’e uçuyor! Rota 150 bin istihdam 52,2 milyar dolar gelir





PİLOT AÇIĞI KAPANIYOR

Bütün dünyada pilot ve uçak sıkıntısı olduğunu belirten Bolat, THY olarak ihtiyaç olan pilotları yetiştirdiklerini gelecek 10 yılda 9 bine yakın pilota ihtiyaçları olduğunu söyledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise pilot eğitimleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "2003 yılında toplam 650 pilotumuz vardı. Şimdi sadece bu yıl 1.200 pilot alacağız. Bir pilot sıkıntısı çekmedik. Ancak koyduğumuz stratejiye göre her yıl 800 pilot istihdam etmemiz gerekiyor. Bunu tek başına karşılayacak okul yok. Biz de farklı okullarla iş birliği yapıyoruz. Pilotlarımızı hem Türkiye'de hem yurtdışında eğitiyoruz. Biz dünyadaki pilot açığına da katkı sağlayabiliriz."