THY 2033’e uçuyor! Rota 150 bin istihdam 52,2 milyar dolar gelir

Milli bayrak taşıyıcı markamız Türk Hava Yolları son 20 yılda geldiği noktayı önümüzdeki 10 yıl için katlayarak büyütmeyi hedefliyor. 2003 yılında Avrupa'nın 32. Havayolu şirketi halindeki THY 2022 sonunda dev şirketleri geride bırakarak zirveye yerleşti. 'Turkish Airlines' olarak bir dünya markası haline gelen şirket 2033 hedeflerini ve rotasını belirledi.
Gelinen noktayı ve önümüzdeki 10 yıllık planları THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer yöneticilerden dinledik.
2033 yılı için gerek istihdam gerek büyüme ve gerekse gelirlerde önemli hedefleri olduğunu belirten Bolat, "Şu anda 435 olan uçak sayısı 2033 yılında 813'e çıkacak. Yolcu sayımız 171 milyon olacak. Çalışan sayısı 2023'deki 82 bin rakamından 150 bine yükselecek. Pazar payımız yüzde 3.8 olacak." dedi.