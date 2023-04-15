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    THY 2033’e uçuyor! Rota 150 bin istihdam 52,2 milyar dolar gelir

    Türkiye ekonomisine 2022 yılında 55,6 milyar dolar katkı yapan Türk Hava Yolları 2033 hedefini 143,9 milyar dolar olarak belirledi. Bu yıl ilave istihdam ise 10 bini geçecek.

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    THY 2033’e uçuyor

    Milli bayrak taşıyıcı markamız Türk Hava Yolları son 20 yılda geldiği noktayı önümüzdeki 10 yıl için katlayarak büyütmeyi hedefliyor. 2003 yılında Avrupa'nın 32. Havayolu şirketi halindeki THY 2022 sonunda dev şirketleri geride bırakarak zirveye yerleşti. 'Turkish Airlines' olarak bir dünya markası haline gelen şirket 2033 hedeflerini ve rotasını belirledi.



    Gelinen noktayı ve önümüzdeki 10 yıllık planları THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer yöneticilerden dinledik.



    2033 yılı için gerek istihdam gerek büyüme ve gerekse gelirlerde önemli hedefleri olduğunu belirten Bolat, "Şu anda 435 olan uçak sayısı 2033 yılında 813'e çıkacak. Yolcu sayımız 171 milyon olacak. Çalışan sayısı 2023'deki 82 bin rakamından 150 bine yükselecek. Pazar payımız yüzde 3.8 olacak." dedi.



        Son 20 yılda her yıl ortalama yüzde 12.2 ile dünya ortalamasının üç katı büyüdüklerine dikkat çeken Bolat, yaklaşık 2 yıldır gelecek 10 yılda ne yapacaklarını çalıştıklarını ve rotalarını belirlediklerini kaydetti. Ahmet Bolat, 10 yıllık hedeflerini şöyle özetledi: "Bu dönemde biraz daha temkinli bir büyüme hızı olan yüzde 7.4'le 171 milyon yolcu, 400 nokta ve dünyada arz edilen koltuk kapasitesini ifade eden AKK'de ikinci sıraya gelmeyi hedefliyoruz.



        Türkiye ekonomisine katkılarından da bahseden Bolat, şu anda 55,6 milyar dolar olan katkının 2033 yılında 143,9 milyar dolara ulaşacağın bu rakamında birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünün üzerinde olduğunu dünyanın 59. Büyük ekonomisi olacaklarını söyledi. Bolat 10 yılda katkının 1.1 trilyon dolar olacağını belirtti.



        ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYACAK
        Halen 295 olan dünyada uçtukları dış hat nokta sayısını 345'e çıkaracaklarını belirten Bolat, "Yakın zamanda Avustralya'ya da uçarak, beş kıtaya uçan ve uyumayan bir havayolu şirketi olacağız. Üzerinde güneş batmayan bir zirvede yolumuza devam edeceğiz" dedi.



            PİLOT AÇIĞI KAPANIYOR
            Bütün dünyada pilot ve uçak sıkıntısı olduğunu belirten Bolat, THY olarak ihtiyaç olan pilotları yetiştirdiklerini gelecek 10 yılda 9 bine yakın pilota ihtiyaçları olduğunu söyledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise pilot eğitimleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "2003 yılında toplam 650 pilotumuz vardı. Şimdi sadece bu yıl 1.200 pilot alacağız. Bir pilot sıkıntısı çekmedik. Ancak koyduğumuz stratejiye göre her yıl 800 pilot istihdam etmemiz gerekiyor. Bunu tek başına karşılayacak okul yok. Biz de farklı okullarla iş birliği yapıyoruz. Pilotlarımızı hem Türkiye'de hem yurtdışında eğitiyoruz. Biz dünyadaki pilot açığına da katkı sağlayabiliriz."



            İHRACATA 14.7 MİLYAR DOLAR KATKI
            2022'de Türk ekonomisine sundukları 51 milyar dolarlık katkıyı bu yıl 56 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bolat, toplamda yolcu kapasitelerini yüzde 15-20, yurtiçinde ise yüzde 35-40 artırmayı planladıklarını anlattı. Geçen yılın yüzde 20 üzerinde yolcu artışı ile 85 milyonun üzerinde yolcu ağırlayacaklarını anlatan Bolat, filolarının da 427 uçağa ulaşacağını anlattı. Geçen yıl Türkiye'nin ihracatına 14.7 milyar dolar katkı sağladıklarını hatırlatan Bolat, "Ülkemize yaklaşık 6 milyar dolar kazandırdık" dedi.



            CİRONUN YÜZDE 1'İ EĞİTİME
            En değerli kaynaklarının insan olduğunu anlatan Bolat, geçen yıl dış kaynak personelleri ile birlikte 75 bin civarında olan yolcu sayılarını bu yıl 85 bine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. 10 yılda cirolarının yüzde 1'ini eğitime ayıracakları bilgisini veren Bolat, "Gelecek 10 yılda sektörün en büyük sıkıntısı uçak üretimi olacak. Bu nedenle uçak içlerini yenileyeceğiz. Ayrıca artık en önemli nokta herkese internet sağlamak, bunu yapacağız" dedi. Bolat, 2022'de elde ettikleri 2.8 milyar dolarlık karın yüzde 10'unu çalışanlarına prim olarak dağıttıklarını kaydetti.



                15 BİN LİRA BAYRAM HEDİYESİ
                Ahmet Bolat Ramazan bayramı öncesi tüm çalışanlarına konumları ne olursa olsun eşit şekilde 15.000 TL bayram ikramiyesi verileceğini duyurdu.



                10 BİN İSTİHDAM 1000 DEPREMZEDE
                2023 yılı için 10 bin yeni istihdam öngördüklerini belirten Ahmet Bolat, "Bunların bin kadarını depremzedelere ayırmış durumdayız. Bunların yaklaşık 500 tanesi kabin memuru olacak. Şartlar daha esnek tutulacak. Dil, eğitim gibi şartları esnetiyoruz. Bu bin istihdam rakamı iştiraklerle birlikte daha da artabilir" dedi.



                İSTANBUL HAVALİMANI BÜYÜTÜYOR
                Ahmet Bolat İstanbul Havalimanı'nın büyük katkısı olduğunu belirterek, "Bugün ortaya koyduğumuz büyüme hedefleri ve geldiğimiz nokta eğer İGA İstanbul Havalimanı olmasaydı başarılamazdı. Atatürk Havalimanı'nda saatte maksimum hareket sayısı 70'di. İGA ile 110'a çıktı. Şu anki pistler yeterli. Ancak iki yıl içinde bir pist daha lazım olacak. İGA bunun hazırlığını zaten yapıyor" diye konuştu.



                    ANADOLU JET 2024'TE AYRILIYOR
                    THY'nin yeni dönemde en önemli stratejilerinden biri de Anadolu Jet'i 2024'te ayrı bir hava yolu olarak konumlandırmak olacak. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Bolat, "Sabiha Gökçen merkezli olacak. Ayrı bir yolcu rezervasyon sistemi için yerli bir firma ile anlaştık. Marka konumlandırma çalışmalarımız bitmek üzere. Daha düşük maliyetlerde artan rekabet gücü için şirketimizi konumlandıracağız. 2033'te 32 uçaklık bir hava yoluna dönüştürmeyi düşünüyoruz. Dış kapasite oranımızı 175'e çıkaracağız. 2028'e kadar yüzde 98'i yeni nesil uçaklardan oluşacak" dedi.



                    UÇAK SAYISI 800'Ü GEÇECEK

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                    Haberler Ekonomi THY 2033’e uçuyor! Rota 150 bin istihdam 52,2 milyar dolar gelir
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