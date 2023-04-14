Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,90 ile ulaştırma oldu.

Analistler, açıklanan enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlenmesine karşın Fed üyelerinden gelen en son açıklamaların enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatlardaki artışın hala devam ettiğine dair olduğunu söyledi.