Aile desteği sigortası hayata geçirilecek! Her ailede bir sigortalı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde sigorta sisteminde toplumun tüm kesimlerine güvence olacak yeni adımlar dikkat çekti. Bazı meslek grupları için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, yaşlı bakım sigortası uygulamaya geçirilecek, bir ayağını ev kadınlarına prim desteği, diğer ayağını her ailede bir sigortalının oluşturduğu aile desteği sigortası gibi yeni uygulamalar yaşama geçirilecek.
YILLIK 12.804 TL DESTEK
Ev kadınlarında emeklilik yaşı çocuk sayısına göre aşağı çekilecek, devletin vereceği yıllık prim desteği 12 bin 804 lira olacak. Aile destekleri sigortası
asgari ücretin altında geliri olan ve hiçbir geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Beyannamede bütün çalışanlara güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları da kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak.
Hazal ATEŞ
PARANIN YENİ MERKEZİ İSTANBUL
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) bankalar etabı, 17 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş altyapı imkanlarına sahip olan İFM, mimari tasarımı ve üst düzey donatılarıyla Türkiye'nin yüz akı olacak. İFM, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak. Bankalar etabının açılmasıyla birlikte önemli banka ve finans kuruluşlarının da İFM'de yer alması bekleniyor. Dev projenin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek. Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi, kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı.
YAKININA BAKANLARA 2.4 MİLYAR TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın aylık 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirten Yanık, "Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi.
TEMMUZ'DA ARTIYOR
Halen 4 bin 336 lira olan Evde Bakım Yardımı'nın tutarı Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yılın kalan bölümünde yeni tutardan ödeme yapılacak.