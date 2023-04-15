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    Aile desteği sigortası hayata geçirilecek! Her ailede bir sigortalı olacak

    Bazı meslek grupları için özel sosyal sigorta programları oluşturulurken, her ailede bir sigortalının olmasını sağlayan aile desteği sigortası yaşama geçirilecek. İşte sizler için derlediğimiz 15 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan ekonomi haberleri...

    Her ailede bir sigortalı olacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde sigorta sisteminde toplumun tüm kesimlerine güvence olacak yeni adımlar dikkat çekti. Bazı meslek grupları için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, yaşlı bakım sigortası uygulamaya geçirilecek, bir ayağını ev kadınlarına prim desteği, diğer ayağını her ailede bir sigortalının oluşturduğu aile desteği sigortası gibi yeni uygulamalar yaşama geçirilecek.

    YILLIK 12.804 TL DESTEK
    Ev kadınlarında emeklilik yaşı çocuk sayısına göre aşağı çekilecek, devletin vereceği yıllık prim desteği 12 bin 804 lira olacak. Aile destekleri sigortası
    asgari ücretin altında geliri olan ve hiçbir geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Beyannamede bütün çalışanlara güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları da kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak.
    Hazal ATEŞ

    PARANIN YENİ MERKEZİ İSTANBUL
    Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) bankalar etabı, 17 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş altyapı imkanlarına sahip olan İFM, mimari tasarımı ve üst düzey donatılarıyla Türkiye'nin yüz akı olacak. İFM, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak. Bankalar etabının açılmasıyla birlikte önemli banka ve finans kuruluşlarının da İFM'de yer alması bekleniyor. Dev projenin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek. Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi, kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı.



    YAKININA BAKANLARA 2.4 MİLYAR TL
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın aylık 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirten Yanık, "Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi.

    TEMMUZ'DA ARTIYOR
    Halen 4 bin 336 lira olan Evde Bakım Yardımı'nın tutarı Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yılın kalan bölümünde yeni tutardan ödeme yapılacak.

        DE'PES'İTO
        Bodrum bu yaz da pahalılıkta rekor kırmaya hazırlanıyor. Hem yazlık kiraları hem de ünlü mekanların ücret tarifeleri dudak uçuklatıyor. Şu anda 15 bin liradan kiraya verilen bir dairenin aylık kirası, sezonda 75 bin liraya kadar çıkıyor. Sezonda net 30 metrekare 1+0 daireye aylık 125 bin, 60 metrekare 1+1 eve de aylık 200 bin lira isteyenler bulunuyor. 3+1 dairelerin kiraları 755 bin liraya kadar çıkarken, villaların aylık kiraları ise 150 bin ile 7 milyon lira arasında değişiyor.

        TATİL FATURASI AĞIR
        Ancak fatura yüksek kiralarla sınırlı kalmıyor. Özellikle lüks yazlıklarda ev sahiplerinin istediği depozitolar da dudak uçuklatıyor. Tatil için 1 aylık yazlık kiralamak isteyenlerin, kira tutarı kadar depozito yatırması isteniyor. Öyle ki; aylık kirası 2 milyon lira olan yazlık için 2 milyon lira depozito talep ediliyor. Aylık kirası 7 milyon lira olan ultra lüks yazlıkları kiralayanların da 3 milyon lira depozito yatırması isteniyor. Ev sahipleri bu şekilde yazlığı kısa süre kullanacak tatilcilerin eve verebileceği zararlar karşısında kendisini güvenceye almak isterken, tatilciler hem yazlık kiralarına hem de depozito tutarlarına tepki gösteriyor.



        ANKARA-İSTANBUL 89 DAKİKA OLACAK
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile Türkiye'nin demiryollarında yeni bir çağ atlayacağına dikkat çekerek, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak süper hızlı tren ile seyahat süresinin 89 dakikaya düşeceğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Hattın uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız" dedi.

        SAHTE ACENTELERE DİKKAT EDİN!
        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını belirterek, "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir" dedi. Sosyal medya üzerinden yapılan satışların yasal olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, "Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçekleşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor" diye konuştu.

        BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
        Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşımadan da bayramda ücretsiz yararlanılacak. Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz faydalanılacak.

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        Haberler Ekonomi Aile desteği sigortası hayata geçirilecek! Her ailede bir sigortalı olacak
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