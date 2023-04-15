Aile desteği sigortası hayata geçirilecek! Her ailede bir sigortalı olacak





ANKARA-İSTANBUL 89 DAKİKA OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile Türkiye'nin demiryollarında yeni bir çağ atlayacağına dikkat çekerek, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak süper hızlı tren ile seyahat süresinin 89 dakikaya düşeceğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Hattın uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız" dedi.

SAHTE ACENTELERE DİKKAT EDİN!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını belirterek, "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir" dedi. Sosyal medya üzerinden yapılan satışların yasal olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, "Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçekleşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor" diye konuştu.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşımadan da bayramda ücretsiz yararlanılacak. Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz faydalanılacak.