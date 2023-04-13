Süper Hızlı Tren için kollar sıvandı: İki şehir arası yolculuk 4.5 saatten 80 dakikaya düşecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi kapsamında duyurduğu İstanbul-Ankara arası Süper Hızlı Tren yapılacağı müjdesinin detayları netleşmeye başladı. Yeni yapılacak Süper Hızlı Tren (SHT) hattı ile ulaşım süresi önemli oranda azalacak.
YENİ HAT İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Ulaştırma Bakanlığı, hat ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlarken, bu çalışmalar sonrasında güzergah, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman yapılacağı gibi detaylar ortaya çıkacak. Ankara-İstanbul arasında mevcutta çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabilirken, yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak. Böylece şu anda yaklaşık 4.5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek. (Barış ŞİMŞEK)
ASGARİ ÜCRETLIYE TEMMUZ ZAMMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete Temmuz zammı da kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Yüzde 20'lik bir artış durumunda ücret brüt 12 bin 10, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50, brüt 13 bin 10 lira olacak. (Hazal ATEŞ)