Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Süper Hızlı Tren için kollar sıvandı: İki şehir arası yolculuk 4.5 saatten 80 dakikaya düşecek!

    İstanbul-Ankara arasına yapılacak Süper Hızlı Tren için kollar sıvandı. 350 km hıza ulaşacak trenler ile iki şehir arası yolculuk 4.5 saatten 80 dakikaya düşecek. İşte sizler için derlediğimiz 13 Nisan tarihli ekonomi haberleri...

    Takvim
    Süper hızlı tren dönemi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi kapsamında duyurduğu İstanbul-Ankara arası Süper Hızlı Tren yapılacağı müjdesinin detayları netleşmeye başladı. Yeni yapılacak Süper Hızlı Tren (SHT) hattı ile ulaşım süresi önemli oranda azalacak.

    YENİ HAT İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
    Ulaştırma Bakanlığı, hat ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlarken, bu çalışmalar sonrasında güzergah, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman yapılacağı gibi detaylar ortaya çıkacak. Ankara-İstanbul arasında mevcutta çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabilirken, yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak. Böylece şu anda yaklaşık 4.5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek. (Barış ŞİMŞEK)

    ASGARİ ÜCRETLIYE TEMMUZ ZAMMI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete Temmuz zammı da kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Yüzde 20'lik bir artış durumunda ücret brüt 12 bin 10, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50, brüt 13 bin 10 lira olacak. (Hazal ATEŞ)

        ÇALIŞAN ANNEYE ÇOCUK BAKIMI DESTEĞİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için açıkladığı seçim beyannamesinde, Türkiye Yüzyılı için Doğru Adımlar perspektifinde kadından çocuğa, yaşlıdan engelliye kadar tüm aile fertleri için devrim niteliğinde projeler tanıtıldı. Beyannamede kadınların iş hayatına katılımı ve çocuklarının bakımına ilişkin devletin sağlayacağı imkânlar sıralandı. Hem çalışıp hem de çocuğuna bakmak isteyen kadınlar için uzaktan çalışma ya da kısmi çalışma gibi alternatif iş imkanları sağlanacak. Kadınların iş hayatından çekilmesine neden olan çocuk bakımı için yeni teşvikler ortaya çıkarılacak. Kadınların iş ve aile yaşamının sürdürülebilmesi için erken çocuk bakım hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak. Çocuk bakımından ötürü iş hayatına katılım riski taşıyan kadınlar için eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı sağlanacak ve böylece çocuk bakım mesleği de profesyonelleşmiş olacak.(Rana BÜYÜKTAŞ)



        THY HOSTES ALIYOR
        Türk Hava Yolları'nın (THY), afetzedelere yönelik başlattığı kabin memuru alım ilanına başvurular 27 Nisan'da sona erecek. THY'nin 'kariyer. thy.com' uzantılı internet portalında yayınlanan ilanda yer alan açıklamada, başvuruların genel şartları şöyle sıralandı: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. 1 Ocak 1988 ve 31 Aralık 2003 arasında doğmuş olmak. En az lise mezunu olmak. İngilizce bilmek. Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak." İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.


        TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM
        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan'da başlıyoruz. TOKİ'den konut ve işyeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanacak" dedi. Bakan Kurum, yeni kampanyanın detaylarını şöyle aktardı: "Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor."


        GENÇ MÜHENDİSLERE TECHNO CAMP DAVETİ
        Turkcell Global Bilgi'nin teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendislere kariyer ve gelişim fırsatları sunan Techno Camp programına başvurular 23 Nisan'a kadar sürecek. Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, "Ülkemizdeki gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve sektöre kazandırmak adına kariyer ve gelişim programımız Techno Camp için hazırlanıyoruz" dedi.


        İKİNCİ EL PAZARI HAREKETLENDİ
        Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet oldu. Geçen senenin Mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı. İlanı yayınlanan araçların yüzde 53'ü satıldı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 olarak belirlendi. Mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttığı gözlendi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Süper Hızlı Tren için kollar sıvandı: İki şehir arası yolculuk 4.5 saatten 80 dakikaya düşecek!
            loading
            SON DAKİKA