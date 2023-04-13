Süper Hızlı Tren için kollar sıvandı: İki şehir arası yolculuk 4.5 saatten 80 dakikaya düşecek!





TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan'da başlıyoruz. TOKİ'den konut ve işyeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanacak" dedi. Bakan Kurum, yeni kampanyanın detaylarını şöyle aktardı: "Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor."



GENÇ MÜHENDİSLERE TECHNO CAMP DAVETİ

Turkcell Global Bilgi'nin teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendislere kariyer ve gelişim fırsatları sunan Techno Camp programına başvurular 23 Nisan'a kadar sürecek. Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, "Ülkemizdeki gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve sektöre kazandırmak adına kariyer ve gelişim programımız Techno Camp için hazırlanıyoruz" dedi.



İKİNCİ EL PAZARI HAREKETLENDİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet oldu. Geçen senenin Mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı. İlanı yayınlanan araçların yüzde 53'ü satıldı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 olarak belirlendi. Mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttığı gözlendi.