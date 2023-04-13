Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak?

PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek. Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Prim desteği olarak mevcut asgari ücrete göre aylık bin 67, yıllık 12 bin 810 lira devlet katkısı yapılmış olacak.