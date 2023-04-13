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    Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak?

    AK Parti seçim beyannamesini açıkladı, emeklilik reformu işareti verildi. Ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin 3’te 1’ini devlet ödeyecek. Anneler için emeklilik yaşı esnetilecek. Bağ-Kur-SSK eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı doğacak... Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primleri için devlet yıllık 12 bin 810 lira destek olacak.

    Ev kadınına erken emeklilik hesabı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi 85 milyonu kapsayan önemli müjdeler getirdi. Beyannamede dikkat çeken başlıklardan birisi de emeklilik ile ilgili oldu.

    PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN
    Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek. Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Prim desteği olarak mevcut asgari ücrete göre aylık bin 67, yıllık 12 bin 810 lira devlet katkısı yapılmış olacak.

    HER AY 1.067 TL DESTEK
    Asgari ücret: 10.008 TL
    Aylık prim: 10.008 X % 32 = 3.202,56 TL
    Devlet katkısı: 1.067,52 TL
    Ödenecek tutar: 2.135,04
    Yıllık katkı: 12.810, 24 TL

        ANNEYE ESNEK EMEKLİLİK YAŞI
        Ev kadınlarına yapılan bu destek dışında eğer annelik de varsa ikinci bir erken emeklilik imkanı da gelecek. Burada çocuk sayısına göre emeklilik şartlarında iyileşme olacak. Hem prim miktarları düşecek hem de emeklilik yaşı geriye çekilecek. Aynı yıpranma düzenlemesinde olduğu gibi çocuk sayısına göre belli miktarda prim yıllık çalışmaya eklenecek. Örneğin; yılda 90 gün prim eklenen bir sigortalı anne 4 yıl çalışmasına rağmen 5 yıl çalışmış gibi olacak. Bu da ona daha önce emekli olma imkanı getirecek. Eklenen süre kadar da yaştan yapılacak indirim sayesinde anneler erken emekli olabilecek.

        2000 SONRASI İÇİN DÜZENLEME
        Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor. Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. Ancak burada sistemin ne şekilde olacağı çalışma bittiğinde ortaya çıkacak. Fakat EYT dışında kalanlar için bir avantaj getirilmesi söz konusu olacak.

        PRİM EŞİTLİĞİ SAĞLANACAK
        Bağ-kurlular ile SSK kapsamında sigortalı olanlar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Bu durumda başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en az 5 yıl erken emekli olabilecek. Şu anda işe giren bir SSK'lı 7200 gün ile emekli olurken, Bağ-Kur'lu 9000 gün ödemek durumunda. EYT'li SSK'lılar en fazla 5975 gün öderken, Bağ- Kur'da bu süre 9000 güne çıkıyor. Eşitleme ile kısmi emeklilikteki 5400 gün ile 4500 ve 3600 gün arasındaki farklar ortadan kalkacak. Bu gerçekleştiğinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmek isteyenler için 3.5 yıl SSK'lı olma kuralının da ortadan kalkması gündeme gelebilecek.

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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak?
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