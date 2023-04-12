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    • Ekonomi
    • 12.04.2023 08:51
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    • 12.04.2023 08:51
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    Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Öğrencilere iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 fiyatları...

    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim vaatlerinden biri de üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti oldu. Erdoğan "Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak." dedi. Peki, Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. Peki, Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    BİLGİSAYAR VE TELEFONLARDA VERGİ NE KADAR?

    KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılmaktadır.

    Standart oran %18,

    İndirimli oran %8 ,

    Süper indirimli oran %1'dir.

    Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranıyla satışa sunuluyor. Bu kapsamda bilgisayar, cep telefonu, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan %18 KDV'ye olarak uygulanmaktadır.

    ÜCRETSİZ İNTERNET VERİLECEK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun yanı sıra "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız" ifadelerini de kullandı.

        YURT DIŞI TELEFONLAR İÇİN YENİ KARAR

        Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkarılmasına karar verildi.

        VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI

        iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 TL ÖTV (%50) / 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) / 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 TL ÖTV (%50) / 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) / 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 TL ÖTV (%50) / 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) / 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)
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