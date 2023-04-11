Borsa günü yükselişle tamamladı!

Bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışının sürdüğünü ifade etti.