Bankacılık sektöründe tarihi zirve! Kamu bankaları kredide lokomotif oldu





1 YILDA YÜZDE 86 ARTTI

İlk 3 ayda günde ortalama 9.9 milyar, her saat 412.1 milyon, dakikada 6.8 milyon, saniyede 114 bin lira artış oldu. İş günü baz alındığında günde ortalama 13.7 milyar lira kredi verildiği dikkat çekti. Kredi hacmi Mart sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 86 arttı. Bu dönemde yeni verilen kredi tutarı 2 trilyon 770 milyar lira oldu. Son 1 yılda günde ortalama 7.6 milyar lira finansman sağlandı. Başta ticari olmak üzere finansmanın lokomotifliğini kamu bankaları sırtladı. İlk çeyrekte kamu bankalarının kredi hacmi yüzde 21.8, yerli özel bankaların kredi hacmi yüzde 12, yabancıların kredi hacmi ise yüzde 14.6 arttı. Kredi hacminde ilk 3 aydaki 890 milyarlık artışın 540 milyar lirasını kamu bankaları sağladı. Son 1 yılda kamu bankalarının TL kredi hacmi yüzde 101 artarken, özel bankaların kredi hacmi yüzde 71, yabancı bankaların kredi hacmi yüzde 74 büyüdü. Oktay ÖZDABAKOĞLU