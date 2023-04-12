Bankacılık sektöründe tarihi zirve! Kamu bankaları kredide lokomotif oldu

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamında attığı adımlar ve bankaları finansman sağlamaya motive eden uygulamaları, bu yılın ilk çeyreğinde kredi hacminde rekor artışa neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bankacılık sektörünün TL kredi hacmi, yılın ilk çeyreğinde 890 milyar lira artarak 5 trilyon 991 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Kredi hacminde, bu yılın ilk 3 ayında, 2022'nin ilk çeyreğindeki 388 milyarlık artışın 2.3 katı kadar yükseliş gerçekleşti.
1 YILDA YÜZDE 86 ARTTI
İlk 3 ayda günde ortalama 9.9 milyar, her saat 412.1 milyon, dakikada 6.8 milyon, saniyede 114 bin lira artış oldu. İş günü baz alındığında günde ortalama 13.7 milyar lira kredi verildiği dikkat çekti. Kredi hacmi Mart sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 86 arttı. Bu dönemde yeni verilen kredi tutarı 2 trilyon 770 milyar lira oldu. Son 1 yılda günde ortalama 7.6 milyar lira finansman sağlandı. Başta ticari olmak üzere finansmanın lokomotifliğini kamu bankaları sırtladı. İlk çeyrekte kamu bankalarının kredi hacmi yüzde 21.8, yerli özel bankaların kredi hacmi yüzde 12, yabancıların kredi hacmi ise yüzde 14.6 arttı. Kredi hacminde ilk 3 aydaki 890 milyarlık artışın 540 milyar lirasını kamu bankaları sağladı. Son 1 yılda kamu bankalarının TL kredi hacmi yüzde 101 artarken, özel bankaların kredi hacmi yüzde 71, yabancı bankaların kredi hacmi yüzde 74 büyüdü. Oktay ÖZDABAKOĞLU
EN BÜYÜK PAY TİCARİDE
Yılın ilk çeyreğinde sağlanan 890 milyar liralık kredinin 570 milyar lirasını ticari, 320 milyar lirasını tüketici kredileri oluşturdu. Ticari krediler 3 trilyon 573 milyar liradan 4 trilyon 143 milyar liraya yükselirken, KOBİ kredileri 1 trilyon 742 milyar liradan 2.1 trilyona çıktı. Son 1 yılda ise ticari krediler yüzde 89.5, KOBİ kredileri yüzde 108, tüketici kredileri de yüzde 78 arttı. Ticari kredilerin toplamdaki payı son 1 yılda yüzde 67.8'den 69.1'e çıkarken, KOBİ kredilerinin payı ise yüzde 31.1'den 35'e yükseldi.