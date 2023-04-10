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    İşçi başına 48 bin TL prim desteği

    İşveren prim teşvikinden yararlananların sayısı 12 milyonu geçerken, imalat sektöründe istihdam yaratana işçi başına verilen destek 48 bin lirayı aşıyor.

    Hazal Ateş
    Takvim
    48 bin TL prim desteği

    İstihdamın artırılması, gençlere-kadınlara iş kapısı açılması, bölgesel yatırımların özendirilmesi amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirimi, teşvik ve destekler sağlanıyor. Asgari ücret desteği, işsizlik ödeneği, sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim başta olmak üzere 18 başlıkta prim desteği veriliyor. İşveren prim teşvikinden yararlananlar 12 milyonu geçerken, sosyal hizmetlerden yararlananlar için verilen teşvik 60 ayı buluyor. İmalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 48 bin, diğer sektörler için de 35 bin lirayı geçiyor.



    İşsiz olanları istihdam eden işverenlere prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları desteği 2 bin 51 lira ile 15 bin 387 lira arasında değişiyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor. Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanlara yaşa göre 6 ile 54 ay arasında prim teşviki sağlanıyor. İşverenlerce ödenmesi gereken sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanıyor. Bu destek de çalışan başına 500,40 ile 3 bin 753 lira arasında. Hazal ATEŞ



    EYT'LİLER İÇİN AYLIK EN AZ 500 TL
    Emekli olan EYT'lilerin en son çalıştıkları özel sektör işyerinde, işten ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanıyor. Destek en az 500,40 lira olup, 3 bin 753 liraya kadar çıkıyor.

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    Haberler Ekonomi İşçi başına 48 bin TL prim desteği
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