İşçi başına 48 bin TL prim desteği





İşsiz olanları istihdam eden işverenlere prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları desteği 2 bin 51 lira ile 15 bin 387 lira arasında değişiyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor. Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanlara yaşa göre 6 ile 54 ay arasında prim teşviki sağlanıyor. İşverenlerce ödenmesi gereken sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanıyor. Bu destek de çalışan başına 500,40 ile 3 bin 753 lira arasında. Hazal ATEŞ