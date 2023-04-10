Emekliye en az 9.500 TL! Maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor! Kime, ne kadar verilecek?

Kamu işçilerinin bu yılki ikramiyelerinin 13 günlük ikinci bölümü 14 Nisan'da verilecek. Ödemeler maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak. Maaşı brüt 15 bin olana ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. İşçiler Ocak'ta da 13 günlük ikramiye almıştı. Böylece 26 günlük ikramiye ödenmiş olacak. İşçilere bu yılın ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük ikramiye daha ödenecek.





Aralarında EYT'lilerin de olduğu emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ve ikramiyeleri, memur emeklilerine ise bayram ikramiyeleri yatırılacak. Ayın 14'ünde başlayacak ödemeler, 19 Nisan'da tamamlanacak. En düşük emekli aylığı ödemesini ek ödeme dahil 7 bin 500, bayram ikramiyesini de bin 100 liradan 2 bin liraya yükselten düzenlemeler, bu ödemelerde görülecek. Tüm emekliler bayram ikramiyesini, eline ayda 7 bin 500 liradan az ödeme geçenler de maaşlarını zamlı olarak alacak.