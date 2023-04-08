Dünya Altın Konseyi Şubat ayı resmi altın rezervlerini açıkladı: TCMB 587.3 tona ulaşan rezerviyle 12. sırada





MART'IN ŞAMPİYONU

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.32, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi de yüzde 3.27 reel getiri sağladı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 50.48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 62.41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

ZİRAAT'E 1.3 MİLYAR DOLAR SENDİKASYON KREDİSİ

Ziraat Bankası, 423 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 103 oranında yeniledi. Küresel belirsizliklerin ve gelişmiş ülke kaynaklı bankacılık risklerinin artış gösterdiği zorlu piyasa koşullarına karşın 25 ülkeden 52 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenen kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan, en büyük ve en geniş katılımlı

sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sendikasyon kredisine gösterilen yoğun ilginin, sağlam finansal yapıya, istikrarlı büyümeye ve etkin risk yönetimine sahip Türk bankacılık sektörüne ve sektörün en büyük oyuncusu olan Ziraat Bankası'na güvenin bir yansıması olduğunu vurguladı. Çakar, temin ettikleri bu kaynakla dış ticaretin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.



517 GAZİ VE ŞEHİT YAKINI ATANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını yapacak. 11 Nisan'da düzenlenecek törenle 517 hak sahibi atanacak. Hak sahiplerinden 146'sının ataması arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara yapılacak.