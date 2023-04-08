Dünya Altın Konseyi Şubat ayı resmi altın rezervlerini açıkladı: TCMB 587.3 tona ulaşan rezerviyle 12. sırada

Dünya Altın Konseyi Şubat ayına ilişkin resmi altın rezervlerilerini açıkladı. Buna göre dünya genelinde merkez bankaları 52 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Şubat ayında Çin Merkez Bankası 24.9 ton ile altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Bunu 22.5 tonluk alımla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 8.1 tonluk alımla Özbekistan ve 6.8 tonluk alımla Singapur Merkez Bankası takip etti. TCMB böylece yılın ilk iki ayında altın rezervlerini 45.6 ton artırdı. Şubat ayıyla beraber 15 ay üst üste net altın alımı gerçekleştiren TCMB, söz konusu sürede 204.3 ton altın aldı. Şubat ayındaki alımlarla beraber TCMB'nin toplam altın rezervi 587.3 tona ulaştı. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 12. resmi altın rezervinin sahibi oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) 8 bin 133 tonla dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Bunu 3 bin 355 tonla Almanya takip ediyor. IMF'nin de 2 bin 814 tonluk altın rezervi bulunuyor.
MART'IN ŞAMPİYONU
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.32, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi de yüzde 3.27 reel getiri sağladı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 50.48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 62.41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
ZİRAAT'E 1.3 MİLYAR DOLAR SENDİKASYON KREDİSİ
Ziraat Bankası, 423 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 103 oranında yeniledi. Küresel belirsizliklerin ve gelişmiş ülke kaynaklı bankacılık risklerinin artış gösterdiği zorlu piyasa koşullarına karşın 25 ülkeden 52 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenen kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan, en büyük ve en geniş katılımlı
sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sendikasyon kredisine gösterilen yoğun ilginin, sağlam finansal yapıya, istikrarlı büyümeye ve etkin risk yönetimine sahip Türk bankacılık sektörüne ve sektörün en büyük oyuncusu olan Ziraat Bankası'na güvenin bir yansıması olduğunu vurguladı. Çakar, temin ettikleri bu kaynakla dış ticaretin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.
517 GAZİ VE ŞEHİT YAKINI ATANIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını yapacak. 11 Nisan'da düzenlenecek törenle 517 hak sahibi atanacak. Hak sahiplerinden 146'sının ataması arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara yapılacak.
KURA HEYECANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projeleri kapsamında kura çekimlerinin yeni etabı başladı. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin üçüncü etap kuraları, dün 5 il ve ilçede bin 621 hak sahibi için çekildi. Bu kapsamda kuralar, Adana Sarıçam, Eskişehir Odunpazarı, Erzurum Yakutiye, Kayseri Melikgazi ve Malatya Battalgazi'de gerçekleştirildi. 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamındaki kura çekiminde ise 10-28 Nisan tarihleri arasında toplam 39 bin 380 hak sahibi belirlenecek.
MERKEZ'DEN YENİ ADIM
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım geldi. TL mevduatların oranı toplam mevduat içerisinde yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranına 5 puan ilave edilecek. Bunun yanında bilançolarında TL oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için menkul kıymet yükümlülüğü 7 puan artırımlı uygulanmaya başlandı.