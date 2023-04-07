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    Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 8 istasyonla açılıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ne ilişkin, “İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk” dedi.

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    Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 8 istasyonla açılıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin, "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin, "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk" dedi.

    Sirkeci- Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattın, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirmek üzereyiz" şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 8 istasyonla açılıyor
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