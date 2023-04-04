Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) zirveye tırmanıyor! Türkiye’de 29, dünya sıralamasında 940 basamak atladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararası üniversite sıralama indekslerinden birisi olan ve üniversiteleri üç ana gösterge üzerinden değerlendiren SCImago tarafından açıklanan sonuçlara göre; 2023 Türkiye sıralamasında 29 basamak birden yükseldi. Türkiye'den 134 üniversitenin yer aldığı listede HKÜ, araştırma alanında 8'inci ve genel sıralamada 24'üncü basamakta yer alarak yükselişini sürdürdü. HKÜ, vakıf üniversiteleri arasında ise 7'nci sırada yer aldı. 2022'de genel kategoride Türkiye'de 53'üncü sırada olan HKÜ, bu yıl 24'üncü olarak 29 basamak birden yükselirken, dünya sıralamasında ise 940 basamak yükseliş kaydedildi.







'EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitelerin araştırma performansını, inovasyon çıktılarını ve toplumsal etki kapasitesini ayrı ayrı ve bütünsel olarak değerlendirerek sınıflandıran SCImago sıralamasındaki yerimiz bizi mutlu etti. 15'inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu yılda, üniversitemizin böyle bir başarı elde etmesi, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğinin önemli bir göstergesidir" dedi.

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