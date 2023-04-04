1.6 milyon EYT'liye ilk maaş 17 Nisan'da!

EYT yasası kapsamında başvuranların sayısı 1.6 milyonu aştı. Başvurularda, SSK ve Bağ-Kur'lular başı çekti, memurlar "Mesaiye devam" dedi. EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu.
İKRAMİYE DE BU AY
Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren maaş, ikramiye ve promosyon dahil tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren verilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs'ta yapılacak.
MEMUR 'DEVAM' DEDİ
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. Bilgin, memurların çalışmayı tercih ettiğine dikkat çekti.