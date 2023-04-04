1.6 milyon EYT'liye ilk maaş 17 Nisan'da!





İKRAMİYE DE BU AY

Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren maaş, ikramiye ve promosyon dahil tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren verilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs'ta yapılacak.