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    1.6 milyon EYT'liye ilk maaş 17 Nisan'da!

    Emeklilik için başvuran EYT’lilerin sayısı 1.6 milyonu aşarken, ilk maaş ayın 17’sinden itibaren verilecek. EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.

    Hazal Ateş
    Takvim
    İlk maaş 17 Nisan’da

    EYT yasası kapsamında başvuranların sayısı 1.6 milyonu aştı. Başvurularda, SSK ve Bağ-Kur'lular başı çekti, memurlar "Mesaiye devam" dedi. EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu.



    İKRAMİYE DE BU AY
    Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren maaş, ikramiye ve promosyon dahil tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren verilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs'ta yapılacak.



    MEMUR 'DEVAM' DEDİ
    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. Bilgin, memurların çalışmayı tercih ettiğine dikkat çekti.



        GSS BORCU KAPANMADAN AYLIK BAĞLANMAZ
        SGK, prim borcu olanlara yapılandırmayı kaçırmamaları çağrısı yaptı. Gelir testi sonucu hanede kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında olanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek. Üstünde olanlar ise anaparayı 31 Ağustos'a kadar öderse gecikme zammından kurtulacak. GSS borcu SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanmasına engel değil. Ancak Bağ- Kur'luların ödemesi şart.

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        Haberler Ekonomi 1.6 milyon EYT'liye ilk maaş 17 Nisan'da!
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